مبروك عطية يثير الجدل مجددًا: الصلاة بالمساجد ليست واجبة على كل مسلم «فيديو»

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، يوضح فيه حكم الصلاة في المساجد في الأوقات العادية دون وجود خطر فيروس كورونا المستجد، وذلك خلال لقاء مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج «يحدث في مصر».

حكم صلاة الجماعة في المسجد

وأوضح الدكتور مبروك عطية، أن حكم صلاة الجماعة من غير وجود فيروس كورونا المستجد، ليست واجبة أن تصلي كل فريضة في المسجد، قائلا: «هذا الاصل الأصيل، فالأصل الأصيل أنه حينما يؤذن الأذان يصلي كل شخص في مكانه والرسول صلى الله عليه وسلم قالها هكذا صراحة: (جُعِلَت لي الأرض مسجدا وطَهُورا، فأَيَّمَا رجل من أمتي أدركته الصلاة فَلْيُصَلِّ)، حكم الصلاة في المساجد أعدل الآراء فيها من بين 6 آراء أنها فرض كفاية حتى لا تخرب المساجد، يعني 5 أو 6 أشخاص يصلون في الجامع وإلا هتبقى كده الأمة كلها تعبانة لأن الجامع هيبقى مهجور وخربان، وهذا أعدل الآراء، ولكن في رأي بيقول أنها سنة وآراء أخرى».

قصة الرسول مع عتبان بن مالك

واستند مبروك عطية في فتواه تلك على حديث ورد في البخاري، جاء نصُّه: «أن عِتْبانَ بنَ مالكٍ ، وكان مِن أصحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم ، ممَن شَهِدَ بدرًا مِن الأنصارِ : أنه أتى رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسولَ اللهِ ، إني أَنْكَرْتُ بصري ، وأنا أُصلِّي لقومي ، فإذا كانت الأمطاُر سال الوادي الذي بيني وبينَهم ، لم أَسْتَطَعْ أن آتي مسجدَهم لأُصَلِّيَ لهم ، فودَدْتُ يا رسولَ اللهِ ، أنك تأتي فتُصَلِّي في بيتي؛ فأَتَّخِذُه مُصَلًّى ، فقال: سأَفْعَلُ إن شاءَ اللهُ . قال عِتبانُ : فغدا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وأبو بكرٍ حين ارتفَعَ النهارُ ، فاستَأْذَنَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم فأَذِنْتُ له ، فلم يَجْلِسْ حتى دخَلَ البيتَ ، ثم قال لي: أين تُحِبُّ أن أُصَلِّيَ مِن بيتِك ؟ فأَشَرْتُ إلى ناحيةٍ مِن البيتِ، فقام النبيُّ صلى الله عليه وسلم فكَبَّرَ، فصَفَفْنَا، فصلَّى ركعتين ثم سلَّم».

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من هو الدكتور مبروك عطية؟

والدكتور مبروك عطية، المولود عام 1958، اشتهر بفتاويه المثيرة للجدل خلال لقاءاته التلفزيونية، وهو حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة القاهرة رغم تخرجه من جامعة الأزهر، واكتسب شهرة واسعة من خلال برامجه التلفزيوينة إذ قدّم برنامج الموعظة الحسنة على قناة دريم، وبرنامج كلمة السر على قناة إم بي سي مصر، ويحرص على الظهور في البرامج التلفزيونية وهو ممسك بوردة دائما، وتولى منصب رئيس قسم الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر.