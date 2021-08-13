الصحة: إقبال كبير من المواطنين على مراكز لقاحات كورونا اليوم الجمعة

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، استمرار إقبال المواطنين على مراكز تطعيمات لقاح فيروس كورونا على مستوى الجمهورية، اليوم الجمعة، تزامنًا مع استقبال مصر شحنات من لقاحات فيروس كورونا المختلفة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، انتشار فرق التوعية والتواصل المجتمعي التابعة للوزارة، في مراكز التطعيمات بلقاح فيروس كورونا التي تشهد كثافات وإقبال من المواطنين في كافة أنحاء الجمهورية، لتنظيم توافد المواطنين على مراكز اللقاح تيسيرًا عليهم، بالإضافة إلى متابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية أهمها التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة حرصًا على صحتهم وسلامتهم.

وأشار مجاهد إلى استمرار العمل بمراكز التطعيمات في كافة أنحاء الجمهورية على مدار أيام الأسبوع من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساء، بالإضافة إلى مواصلة العمل من خلال سيارات القوافل التي تم إطلاقها وتمركزها في المناطق التي تشهد كثافات وإقبال المواطنين.

وذكر مجاهد توافر أنواع مختلفة من لقاحات فيروس كورونا بمراكز التطعيمات شملت (سينوفارم، سينوفاك، استرازينيكا، سبوتنك وجونسون أند جونسون)، وذلك في إطار حرص الدولة وجهودها المستمرة للتواصل مع مختلف الجهات الدولية لتعدد وتنوع مصادر اللقاحات في مصر، لحماية المواطنين والحفاظ على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.

وناشد «مجاهد» المواطنين بمواصلة التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة هنــا لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد، للمصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، بالمجان، من خلال مراكز تلقي اللقاحات التي بلغ عددها 539 مركز ًا موزعين على محافظات الجمهورية، كما جرى تخصيص 126 مركزًا لتطعيم المسافرين واستخراج الشهادات الموثقة للحاصلين على اللقاح.