تطعيم المسافرين للخارج ..الصحة تعلن استقبال لقاح فايزر الشهر الجاري

أعلنت وزارة الصحة والسكان توافر تطعيم المسافرين للخارج بمراكز تلقي لقاح كورونا المخصصة للمسافرين والبالغ عددها 126 مركزًا على مستوى محافظات الجمهورية، ودعت وزارة الصحة والسكان المواطنين لضرورة الدخول على موقع وزارة الصحة لتطعيم المسافرين للخارج، مشيرة إلى حرص الدولة على تنويع مصادر لقاحات كورونا خاصة للمسافرين للخارج في بعض الدول التي وضعت مجموعة من الإجراءات الصارمة لدخولها.

تطعيم المسافرين للخارج

وحددت وزارة الصحة والسكان رسوم استخراج شهادات معتمدة للحاصلين على لقاح كورونا بلغت 100جنيه للمصريين و 10 دولارات للأجانب المقيمين على أرض مصر، وقالت الوزارة إن هذه الرسومات هي مبالغ مالية يجرى وضعها في البنك المركزي لحساب وزارة الصحة والسكان.

الصحة تستعد لاستقبال شحنة جديدة من لقاح أسترازينيكا

وأعلنت الوزارة تخصيص مجموعة من اللقاحات للمسافرين للخارج، وقالت جرى استقبال لقاح جونسون أند جونسون والاستعداد لاستقبال مليون و170 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا اليوم، والاستعداد لاستقبال لقاح فايزر خلال الشهر الجاري لتطعيم المسافرين للخارج.

وناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين ضرورة الإسراع في حجز لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري، متوقعة دخول الموجة الرابعة لفيروس كورونا خلال شهري سبتمبر واكتوبر.

وشددت وزارة الصحة والسكان علي أهمية اتباع الإجراءات الاحترازية مثل ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية بالماء والصابون وتجفيفها جيدا والبعد عن المناطق المزدحمة وعدم التكدس أو لمس أي أسطح، وفي حال لمس أي أسطح يجب تطهير اليدين، ووجهت رسالة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والسيدات الحوامل بضرورة الحرص لأنهم أكثر الفئات عرضة للإصابة بالفيروس، وفقا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية.