الصحة: إقبال غير مسبوق من المواطنين للحصول على لقاحات كورونا

قال الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية لوزارة الصحة والسكان، إن هناك إقبال غير مسبوق من المواطنين للحصول على لقاحات فيروس كورونا، بسبب استشعار أهميتها، وذلك رغم الوضع الأمن في مصر، لافتًا إلى أنه يتم إرسال أكثر من 350 ألف رسالة للمواطنين الراغبين في الحصول التطعيم يوميا.

وأضاف «عبدالفتاح»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، الذي يعرض عبر شاشة «اكسترا نيوز»، من تقديم الإعلامية إيمان الحويزي: « أنه على ضوء زيادة أعداد الإصابات اليومية في بعض دول العالم وظهور المتحورات، فإن الحل الناجز الوحيد في مثل هذه الظروف مع الالتزام بالضوابط الوقائية هو التطعيم، وتزامنا مع هذا الإقبال جرى فتح 539 مركز تطعيم بالإضافة إلى 126 مركز تطعيم للمسافرين للخارج، حيث يتم إرسال الرسائل الخاصة بنتائج الفحوصات بصورة شبه فورية».

وأوضح أن فرق التواصل المجتمعي التابعة للوزارة تنظم إجراءات الدخول وتراعي تطبيق الإجراءات الاحترازية بمراكز تلقى اللقاح؛ كونه طوق النجاة، حيث تستهدف الدولة المصرية تطعيم أعداد كبيرة من المواطنين، حيث تتدفق اللقاحات إلى الأراضي المصرية بفضل جهود أجهزتها، ولم يتبقَ من هذه المنظومة إلا إقبال المواطنين على مراكز التطعيم، كما خصصت الدولة قوافل متنقلة للقاحات موجودة في كل الأماكن التي تشهد تجمعات بمحافظات الجمهورية من بنوك وأسواق ومجمعات صناعية وأماكن إقامة مشروعات.

وأردف: أن تقنيات تصنيع اللقاحات تختلف من شركة مصنعة إلى أخرى، وفي نهاية المطاف فإن اللقاحات التي حصلت على موافقة منظمة الصحة العالمية والجهات الدولية مشهود لها بالكفاءة والفاعلية والأمان، فقد جرى تطعيم أكثر من مليار نسمة حول العالم بلقاحات كورونا.