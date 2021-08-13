مع ارتفاع الحرارة وزيادة الاستهلاك.. ازاي تحسب فاتورة الكهرباء بشكل صحيح؟

ارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية هذا الشهر ووصولها في بعض المناطق لـ 45 درجة مئوية، يدفع الكثير من المواطنين لعدم الاستغناء عن الكثير من الأجهزة الكهربائية كالتكييف والمروحة ومبردة المياه، الأمر الذي يتسبب في ارتفاع فاتورة الكهرباء، وعليه قد يفاجأ المواطن بفاتورة استهلاك مرتفعة للغاية.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن»، لقرائها على مدار الساعة، تستعرض خطوات احتساب قيمة فاتورة الكهرباء بشكل سليم.

- الدخول على موقع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك من هنـــا.

- في الخطوة التالية قم باختيار تبويب التعريفة ومنها قم باختيار خانة كيفية حساب الفاتورة وقم بإدخال البيانات المطلوبة كـ قراءة العداد الحالية وقيمة اخر قراءه من واقع الفاتورة .

- ووفقا لموقع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء يتم حساب قيمه الفاتورة بتعريفة 2021/2022 بداية من يوليو 2021.

حلول للحد من ارتفاع فاتورة الكهرباء

ووفقا لتصريحات سابقة للدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، فإن هناك عدد من الطرق التي تضمن ترشيد استهلاك الكهرباء وجاءت على النحو التالي:

- تجنب فتح الثلاجة بشكل كبير فلا داعي لذلك كونه يتسبب في استهلاك التيار بشكل كبير، كما يفضل إبعاد الثلاجة عن الحائط بمسافة مناسبة.

- يفضل بقاء التكييف على درجة حرارة 25 فأقل من ذلك يتسبب في استهلاك التيار.

- يفضل غسل الملابس دفعة واحدة على النظام الموفر للطاقة .

- فحص العداد يوميا حتى لا يجد المواطن نفسه انتقل لشريحة أعلى من شريحته التي اعتادها.

- فور الخروج من المنزل يجب إطفاء جميع الأجهزة التي يمكن الاستغناء عنها كالراوتر .

- سحب جميع مكابس التيار الكهرباء، فوجودها داخل «الفيشة» يتسبب في استهلاك الكهرباء بشكل أو بأخر.

- يمكن استبدال التسخين التقليدي للمياه في البراد والاستغناء عن الكاتل.

- يفضل كي الملابس دفعة واحدة وفي حال وجود أمكن الاستغناء عن بعضها يسهم ذلك بشكل كبير في تخفيف الاستهلاك للتيار.

- لا تكتفي بقفل شاشات التلفزيون من الريموت بل قم بسحب الفيشة من مصدر التيار.