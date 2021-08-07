5 أجهزة تؤدي لرفع فاتورة الكهرباء في الصيف.. احذرها

بدأ عدد كبير من المشتركين، يتخوف في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وتشغيل بعض الأجهزة الكهربائية المنزلية لساعات طويلة، ما يؤدي إلى استهلاك الطاقة بشكل كبير على مدار اليوم، وارتفاع في قيمة فاتورة شهر سبتمبر المقبل.

الأجهزة الكهربائية التي تستهلك طاقة أعلى خلال فصل الصيف

وكشف جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن 5 أجهزة كهربائية، تستهلك طاقة أعلى، حال عدم استخدامها بالشكل الأمثل خلال فصل الصيف، ولتجنب ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية.

مكيف الهواء

قال الجهاز، إن «مكيف الهواء» من الأجهزة المنزلية الأعلى استهلاكا للكهرباء، خاصة أنه يكثر استعماله في فصل الصيف، للتغلب على الطقس الحار أكثر من فصل الشتاء.

وأشار الجهاز، إلى أن متوسط استهلاك مكيف الكهرباء، يبلغ 1450 كيلووات لكل شهر، لافتا إلى أنه من النصائح التي تساعد على الحد من استهلاك المكيف للكهرباء، ضبط درجة الحرارة على 24 درجة.

غلاية الماء

ونوه الجهاز، بأن غلاية الماء الكهربية، تعد من الأجهزة عالية الاستهلاك كذلك، وتستخدم بشكل متكرر لتحضير المشروبات الساخنة خلال اليوم، لافتا إلى أن معدل استهلاكها للكهرباء، يبلغ نحو 310 كيلو وات للشهر الواحد.

ونصح الجهاز المشتركين، بعدم تركها موصولة بالكهرباء بشكل دائم لتوفير الاستهلاك، وأيضا للوقاية من احتراقها.

الثلاجة

أكد الجهاز، أن الثلاجة من الأجهزة الأكثر استهلاكا للكهرباء، وتستهلك ما يقرب من 205 كيلو وات خلال الشهر الواحد، مشيرا إلى أن العلامات التجارية تحدد توفير استهلاك الكهرباء على المدى الطويل.

الفرن الكهربي

وأوضح الجهاز، أن الفرن الكهربي من الأجهزة الأكثر استهلاكا للكهرباء، ويستهلك ما يقرب من 58 كيلو وات خلال الشهر الواحد، لافتا إلى أنه يمكنك استبداله بفرن الغاز، فهو موفر للطاقة.

الميكروويف

وأكد الجهاز أن الميكروويف من الأجهزة عالية الاستهلاك للكهرباء، ويتخطى معدل استخدامه 500 وات لليوم الواحد، لافتا إلى أنه لا ينصح باستخدامه بشكل دائم توفيرًا للطاقة، وفصله من الكهرباء بعد الاستخدام.