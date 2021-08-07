تعرف على حجم استهلاك التكييف فى فاتورة الكهرباء

يعد ارتفاع درجات الحرارة من أهم أسباب زيادة استهلاك الكهرباء، خلال فصل الصيف، حيث ترتفع معدلات الاستهلاك لبعض الأجهزة الكهربائية ومنها التكييف الذى تصل ساعات تشغيله يوميا في بعض المناطق لمدد تتجاوز 10 ساعات.

ويبحث عدد كبير من المواطنين ممن يمتلكون جهاز تكييف أو أكثر في البحث عن الطرق والآليات التي وفرتها وزارة الكهرباء والطاقه المتجددة بشأن كيفية حساب متوسط استهلاك «التكييف» شهريا فى فاتورة الكهرباء وبخاصه بعد تطبيق شركات توزيع الكهرباء الزيادة الجديدة في شرائح الاستهلاك علي فواتير الاستهلاك المنزلي والتجارى.

متوسط استهلاك التكييف اليومى والشهرى

وقال مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء، إن مكيف الهواء يعتبر من الأجهزة المنزلية الأعلى استهلاكا للكهرباء حيث يستخدم خلال فصل الصيف للتغلب على الطقس الحار، لافتا إلي أن متوسط استهلاك التكييف للحجرة الواحدة يصل إلى 1000 وات في الساعة ويتراوح ما بين 2000 إلى 5000 وات في حالة لو كان التكييف مركزي فيما يبلغ متوسط استهلاكه للكهرباء بمعدل 1450 كيلو وات لكل شهر.

وأشار المصدر فى تصريح لـ«الوطن»، إلي أن التكييف 16 قدم تترواح حدود استهلاك الكهرباء الشهرى له بين 87.5 الي 55.5 كيلوت وات/ ساعة، موضحا أنه يمكن للمشترك بطريقة بسيطة حساب استهلاك أي جهاز من الأجهزة المنزلية الكهربائية ومنها «التكييف»، وكيف يتحول هذا الاستهلاك إلى مبلغ مطلوب سداده في الفاتورة، بنحو:

الطاقة المستخدمة في الشهر «كيلو وات . ساعة» = الطاقة الكهربائية المستهلكة «كيلو وات» × الزمن «ساعة».

قيمة الاستهلاك = الطاقة المستهلكة × التعرفة

قيمة الفاتورة = قيمة الاستهلاك ÷ 100 لتحويلها للجنيه

طرق تشغيل جهاز التكييف لضبط الاستهلاك وخفض الفاتورة

وكشف المصدر عن 4 إجراءات يجب أن يتبعها المواطن خلال تشغيل جهاز التكييف لضبط كمية استهلاك الطاقة للتوفير وخفض قيمة الاستهلاك الشهري لفاتورة الكهرباء وهي بنحو:

- ضبط التكيف على درجة 24.

- تأكد من غلق باب الغرفة والنوافذ جيدا للحصول على أعلى درجة تبريد.

- يمكنك وضع مروحة كهربائية أمام التكيف حتى يقلل من استهلاكه للكهرباء ويعطى برودة أعلى.

- تأكد من أن قدرة التكيف تناسب الغرفة حتى لا تواجه مشكلة مضاعفة استهلاك المكيف للكهرباء.

أسعار شرائح استهلاك الكهرباء 2021 للاستهلاك المنزلي

وفى سطور تستعرض «الوطن»، شرائح استهلاك الكهرباء بالزيادة الجديدة التي تم تطبيقها من أول شهر يوليو الماضى علي كروت شحن العدادات مسبوقه الدفع وفي أول شهر أغسطس الجاري علي فواتير استهلاك الكهرباء للعدادات التقليدية والقديمة.

-الشريحة الأولى وتكون من صفر إلى 50 كيلو وات 48 قرشا.

- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات 58 قرشا.

-الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات 77 قرشًا.

- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات 106 قروش.

- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات 128 قرشًا.

- الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كليو وات 140 قرشا.

- الشريحة السابعة من صفر إلى أقل 1000 كيلو وات، وأصحاب هذه الشريحة لا يحصلون على دعم وسعرها حاليا 128 قرشًا.

- ومن صفر لأكثر من 1000 كيلو وات وأصحاب هذه الشريحة لا يحصلون أيضا على دعم ولا يخضعون لنظام التشريح و سعرها حاليًا 145 قرشًا.