كورونا يفضح حمل ربة منزل سِفاحا.. تفاصيل ذبح سيدة على يد شقيقها وخالها بأكتوبر

تفاصيل جديدة كشفتها التحقيقات في واقعة ذبح ربة منزل، داخل شقتها في دائرة قسم شرطة ثان أكتوبرعلى يد شقيقها وخالها لشكهما في سلوكها واكتشافهما كونها حاملا في شهرين، على الرغم أن زوجها خارج البلاد للعمل منذ عام، حيث أظهرت التحقيقات أن المجني عليها كانت تقيم في شقتها بمفردها في كثير من الأحيان بعد سفر زوجها، بخلاف أيام قليلة كانت والدتها تحضر إليها للإقامة معها.

وأضافت التحقيقات أن المجني عليها رفضت كثيرا طلب شقيقها بالعودة إلى أشمون بمحافظة المنوفية، حيث موطن العائلة، للإقامة معهم لحين عودة زوجها من السفر، ولكنها كانت ترفض معللة ذلك خشية أن تتعرض شقتها للسرقة، فكانت والدتها تحضر للإقامة معها على فترات، وأوضحت التحقيقات أن رفضها الدائم والمستمر للعودة إلى المنوفية والبقاء في شقتها بأكتوبر بمفردها، جعل الشك يعرف طريقه لشقيقها وخالها والذي كان يحضر دائما للاطمئنان عليها.

اشتباه كورونا يكشف حمل المجني عليها سِفاحا

وأكدت التحريات أنه قبل واقعة قتلها على يد شقيقها وخالها، اتصلت بها والدتها وكانت «سارة» مريضة، فذهبت الأم إليها برفقة شقيقها وخالها، بعد أن أخبرتهما الأم بأن ابنتها مريضة ولا بد من الذهاب للاطمئنان عليها، وبعد وصولها وجدوها تعاني من أعراض كورونا، وعلى الفور تم أخذها إلى المستشفى ليكتشفوا بأنها حامل في شهرين، وعلى الفور ودون تردد أخذوا المجني عليها وعادوا بها إلى شقتها، وكان سؤالهم لها «جوزك مسافر من سنة.. يبقى إنتي حامل من مين؟» ولكنها رفضت الإجابة وظلت صامتة ولم تجب، فضربها شقيقها وخالها كثيرا، وفي النهاية اعترفت بأنها على علاقة بشخص من المنطقة، فذبحها شقيقها وخالها.

العثور على ربة منزل مذبوحة

كان مأمور قسم شرطة ثان أكتوبر تلقى بلاغا بالعثور على ربة منزل مذبوحة داخل شقتها في دائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة «سارة ص م»، 22 عاما، ربة منزل، وبالفحص تبين إصابتها بجرح ذبحي بالرقبة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت التشريح لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها وضبط الجناة.

شقيق المجني عليها وخالها وراء ارتكاب الواقعة بسبب سوء سلوكها

وكشفت التحريات أن شقيقها وخالها وراء ارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات اعترفا بارتكاب الواقعة بسبب سوء سلوكها ولاكتشافهما حملها رغم سفر زوجها خارج البلاد منذ عام، وتم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهما.