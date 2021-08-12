«حامل وجوزها مسافر».. اعترافات المتهمين بذبح ربة منزل في أكتوبر

«حامل وجوزها مسافر من سنة»، بهذه الكلمات بدأ شقيق المجنى عليها «سارة. ص. م»، 22 سنة ربة منزل وخالها المتهمين بذبحها داخل شقتها في دائرة قسم شرطة ثان أكتوبر اعترافاتهما أمام جهات التحقيق، مضيفين: «أنهما من أشمون بمحافظة المنوفية وأن المجني عليها تزوجت من شاب قبل عدة سنوات وأقامت معه في منطقة أكتوبر، وزوجها قرر السفر للعمل خارج البلاد قبل جائحة كورونا وحتي اليوم لم يعود من البلد التي يعمل بها».

قررنا التخلص منها بذبحها

وتابع المتهمين: «أنهما طلبا من المجني عليها أن تغلق شقتها وتعود للإقامة مع عائلتها في المنوفية حتي عودة زوجها من الخارج لكنها رفضت معلله ذلك بالقول (حتي لا تتعرض الشقة للسرقة)، مضيفين «وكل فترة تذهب والدتها للإقامه معها لفترة ثم تعود إلي المنوفية وتتركها بمفردها»، موضحين: «تعرضت المجنى عليها للمرض فى الأيام الأخيرة وبالسفر إليها والذهاب معها إلي المستشفي اكتشفنا أنها حامل في شهرين، لذلك قررنا التخلص منها، بذبحها داخل شقتها».

تلقى مأمور قسم شرطة ثان أكتوبر بلاغا يفيد بمقتل ربة منزل بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور علي جثة «سارة. ص. م»، 22 سنه ربة منزل، وسط بركة من الدماء وبالفحص تبين إصابتها بجرح ذبحي بالرقبة، وتم نقل الجثة إلي مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التى قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وضبط الجناة».

شقيق المجنى عليها وخالها وراء ارتكاب الواقعة

وكشفت التحريات عن أن شقيق المجني عليها وخالها وراء ارتكاب الواقعة بسبب شكهما فى سلوكها، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات أيداها واعترفا بارتكاب الواقعة وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.