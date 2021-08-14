سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 14-8-2021 في مصر

شريحة عريضة داخل المجتمع المصري سواء كانت من المواطنين أو المستثمرين في العملات تحرص على متابعة أسعارها وتحديدًا سعر الدينار الكويتي اليوم السبت الموافق 14 أغسطس الجاري.

وفي إطار سلسلة الأخبار والخدمية اليومية التي تقدمها جريدة «الوطن»، للمتابعين والقراء على مدار الساعة، نرصد متوسط سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة في عدد من البنوك العاملة بالقطاع المصرفي على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي اليوم

نشرت البنوك عبر مواقعها الرسمية على شبكة الانترنت آخر تحديث لاسعار الدينار الكويتي اليوم والتي وردت قبل أمس الجمعة، حيث سجل في المصرف المتحد نحو 47.36 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع، وبنك مصر نحو 49.31 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 49.31 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية 48.39 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

ووفقا للمعروض لدى البنوك، شهد سعر الدينار الكويتي اليوم السبت حالة من التباين النسبي، والتي جاءت كما يلي:

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم السبت، في بنك الإسكندرية نحو 48.39 للشراء و52.33 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

كما وصل سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد نحو 47.36 للشراء و52.33 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وشهد سعر الدينار الكويتي اليوم السبت، في البنك التجاري الدولي cib 49.31 جنيه للشراء، و52.40 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد

وجاء سعر الدينار الكويتي اليوم السبت، في المصرف المتحد، 47.36 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك عودة

كما شهد سعر الدينار الكويتي اليوم السبت، في بنك عودة، 52.01 جنيه للشراء، و52.43 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وأخيرا سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري اليوم السبت، نحو 49.31 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع.