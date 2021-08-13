صندوق التنمية الحضارية: مشروعات كبرى ستكون جاهزة قريبا

قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، إن الصندوق اقترب كثيرا في تحقيق حلمه بأن تكون مصر خالية من العشوائيات غير آمنة، لافتا إلى أن ما يتبقي من مشروعات يجرى العمل عليها إلى آخر العام هو مثلث ماسبيرو، بمدة تنفيذ 3 سنوات لبناء ألف وحده على شارع 26 يوليو، ومشروع العبور الجديدة ومشروع 15 مايو.

وأضاف «صديق»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مانشيت»، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الجمعة، أن الصندوق يعمل حاليا في 3 مشروعات وهم العبور الجديدة و15 مايو بإجمالي وحدات أقل من 4 آلاف وحدة، « إحنا مخلصين مشروعاتنا زي الخيالة بـ2520 وحدة، وأرض الإنتاج الحربي 4200 وحدة، وحلايب وشلاتين 2000 وحدة، وفي الإسكندرية مشروع بشاير الخير 5 يصل عدد الوحدات فيها 15600، ووصلنا لنسبة تنفيذ 95%».

وأوضح أن المشروعات الكبرى جميعها ستكون جاهزة قريبا، ويجري حاليا تجهيزها بالفرش، «المشروعات منتهية وبنفرش فيها كمان، وقريبًا الناس هتسمع افتتاحات كبيرة وبدأنا تسكين لأهالينا في عزبة أبوقرن».

صندوق التنمية الحضارية الابن الوليد للجمهورية الجديدة

وأكد أن صندوق التنمية الحضارية هو الابن الوليد للجمهورية الجديدة، «مينفعش مصر تدخل كدولة جديدة وعندها حاجة اسمها تطوير العشوائيات، إحنا خلاص قضينا على العشوائيات».

وتابع: «المرحلة اللي جاية هتكون مرحلة التنمية العمرانية، وصندوق تطوير العشوائيات بدأ ووصل للقضاء على العشوائيات غير آمنة، وبنعمل مشروعات كبيرة يتسفاد منها جميع فئات، وبنطور في القاهرة التاريخية بطابعها الأثري المميز، وبنسعى للتطوير في الأماكن غير المخططة، واللي بينقصها شبكات كهرباء وصرف صحي ومياه وطرق ومحاور، وبنطور في الأماكن دي بشكل متوازي، وطموحنا العمراني مينفعش يقف».