أستاذ بجامعة عين شمس عن روبوت الممرضة: «تشحن ذاتيا وسيستمها مش بيقع»

كشف الدكتور محمد مرعي، أستاذ مساعد بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس، تفاصيل وتكلفة صنع «شمس» أول روبوت ممرضة بالجامعة ، قائلا إنّ هناك تكلفة «هارد وير» وتكلفة لـ«السوفت وير»، ولكن إجمالي التكلفة حتى الآن وصلت إلى 300 أو 400 ألف جنيه.

الروبوت يتكون من 4 بطاريات ومزودة بمحطة للطاقة

وأضاف «مرعي»، خلال لقاء ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة قناة «DMC»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، اليوم، أن الروبوت تتكون من 4 بطاريات، وتعمل من 3 إلى 4 ساعات، ومزودة بمحطة للطاقة، فعندما تنخفض البطارية لـ 20% على سبيل المثال، تشحن نفسها ذاتيا.

معيدة بكلية الحاسبات: الجيل الثاني من «شمس» هيشرف مصر كلها

من جانبها قالت إسراء طارق، معيدة بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس، إنها تتخيل أن الجيل الثاني للروبوت «شمس» سيكون به بُعد أكبر من الذكاء الاصطناعي، ومهام أكثر يضاف إليه، وأكثر ذكاء ودقة ونعومة في الحركة، ويحاكي الإنسان بشكل أكبر في الحركة والإجابة، «النسخ المقبلة إن شاء الله هتشرف مصر كلها».

الروبوت لا يتعطل ومزود بوسائل للاتصال خاصة به

وأكدت أن «سيستم» الروبوت لا يتعطل، نظرا لأن الشحن يكون ذاتيا، وقبل فقدانها للطاقة الخاص بها، تصل لمحطة الطاقة لشحن نفسها ذاتيا، وفقدان الاتصال بالروبوت في حالة عدم وجود إنترنت، ولكن جرى تزويد الروبوت «شمس» بوسائل اتصال خاصة بها داخليا تمنع حدوث أي مشكلات في الاتصال.

الروبوت يستطيع الاتصال المباشر بين المريض والطبيب

وقال محمد عاطف، خريج كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس، إن الروبوت حاليا يستطيع الاتصال المباشر بين الطبيب والمريض، عن طريق خاصية «الفيديو كول»، وتحذير الطبيب عن حالة المريض، وجرى تطبيق ذلك بالفعل في مستشفى جامعة عين شمس.

وتوقع «عاطف»، خلال استضافته في نفس البرنامج، أن تتوسع مهام الروبوت في المستقبل ليعطي ويقترح بعض الحلول، ومحاولة المشاركة في العمليات.