متحدث الأوقاف: ترجمة خطبة الجمعة إلى 16 لغة «صوتية ومقروءة»

قال الدكتور عبدالله حسن المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إن ترجمة وزارة الأوقاف لخطبة الجمعة إلى 16 لغة يأتي في إطار الواجب التوعوي والدعوي تجاه ديننا، وبيان يسره وسماحته وعنايته بكل ما فيه صالح الإنسانية وسعادتها ورقيها.

الأوقاف: الاستعانة بأساتذة متخصصين لترجمة خطبة الجمعة أسبوعيا

وأضاف «حسن»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مانشيت»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الجمعة، أن ذلك جاء في إطار توجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بترجمة خطبة الجمعة بتلك اللغات على موقع الوزارة، بجانب ترجمة صوتية ببعض اللغات، لافتا إلى أنه تجري الاستعانة بأساتذة متخصصين لترجمة خطبة الجمعة أسبوعيا.

ترجمة خطبة الجمعة ترسيخ لأسس التعايش السلمي

وأوضح أن ما قامت به الوزارة مؤخرا، يأتي في ضوء إيمانها بأن الدين الإسلامي هو دين الرحمة للناس أجمعين، وفي إطار حرص الوزارة على ترسيخ أسس التعايش السلمي بين الناس كافة من خلال حوار الحضارات وليس التصادم.

وأكد أنه ومن خلال الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف والصفحة الرسمية لوزارة الأوقاف، يجري نشر الخطبة مترجمة إلى اللغات الإنجليزية والروسية والفرنسية والروسية والإسبانية والبرتغالية والسواحلية والألمانية، كما يجري تصويرها عن طريق الفيديو بواسطة متخصصين في ذلك المجال.

وتابع: «ما بدأت به الوزارة حاليا هو خطبة الجمعة، ولنا مؤلفات مترجمة كثيرة، ومؤخرا جرى ترجمة سلسلة رؤية للفكر المستنير التي تصدر بالتعاون مع الهيئة المصرية للكتاب ووزارة الأوقاف المصرية».