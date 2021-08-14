مفاجأة.. شركات السيارات تخفض أسعار 3 موديلات

كشف أحمد السيد، تاجر سيارات وعضو رابطة تجار السيارات فى القاهرة، عن مفاجأة شهدها سوق السيارات المحلي، وهي أن 3 علامات تجارية من السيارات الأوروبية والصينية أعلنت تخفيض قيمتها السوقية فى موديلاتها الحديثة، خاصة فى موديلات عام 2020، وذلك بعد تراجع مبيعاتها خلال الفترة الماضية وترتيبها فى أواخر قائمة الترخيص بوحدات المرور.

وأوضح «السيد»، فى تصريحات لـ «الوطن»، أن العلامة التجارية «أودي» أعلنت خصم مبلغ 25 ألف جنيه لموديل «q2 لسنة 2020»، وذلك فى محاولة لرواج التسويق بسوق السيارات.

عرض سيارة أودي 2020

المبلغ المخصوم يصل إلى 25,000 جنيه، وسعر السيارة يبدأ من 490,000 جنيه إلى 575,000 جنيه، وإذا رغبت فى السيارة بالتقسيط فبمقدم 147,000 جنيه وتقسيط شهري 8,289 جنيه.

وأكمل عضو رابطة تجار السيارات تصريحاته، مؤكدا أن السوق شهد عرضا على السيارة العلامة التجارية الفرنسية «رينو ستيب واي» بعد تراجع مبيعاتها فى السوق للعام الثاني على التوالي.

السيارة رينو (ستيب واى) 2020

المبلغ المخصوم من السعر 17,000 جنيه، السعر الرسمي 239,000 جنيه، مقدم السيارة 71,700 جنيه، وبقسط شهري 4,043 جنيه.

وأنهى أحمد السيد تصريحاته بأن السيارة الصينية «بي واي دي s5»، جاءت فى المرتبة الثالثة بالنسبة للسيارات التى تم نشر عروض عليها فى سوق السيارات، بسبب تراجع مبيعاتها فى بداية العام 2021.

السيارة بى واى دي موديل 2020

مبلغ الخصم يصل إلى 5,000 جنيه، والسعر الرسمي 285,000 جنيه، ومقدم السيارة فى حالة التقسيط 85,500 جنيه، وقسط شهري 4,821 جنيه.

يذكر أن سوق السيارات الحديثة وكسر الزيرو شهد ارتفاعا فى الأسعار بالنصف الأول من عام 2021، كما شهد تذبذبا فى أسعار بعض العلامات التجارية فى أنواع السيارات، خاصة مع انتشار جائحة كورونا وعمليات الإغلاق التي تشهدها مختلف الدول.