حقيقة طلاق شيماء سيف وإصابتها بالسرطان

التقى برنامج «ET بالعربي» بالفنانة شيماء سيف في دبي أثناء تصويرها مسلسل بعنوان «الجار للجار» الذي يجمعها بالفنان بيومي فؤاد، وعدد من نجوم الخليج منهم جيسي عبدو ومرام علي.

وتحدثت شيماء سيف عن قصة طلاقها من المنتج محمد كارتر، قائلة: «أنا مبردش والأيام هي اللي بتثبت عكس الحاجات، علشان لما بترد على الحاجة بتكبرها».

شيماء سيف وشائعات طلاقها

أضافت شيماء سيف: «أنا الحمد لله كويسة والحالة كويسة واحنا كويسين»، مشيرة إلى أن صورة أخذ لقاح الفاكسين مع زوجها كفيلة بأن ترد على هذه الشائعات، وعن الأشخاص الذين يصدرون الشائعات، قائلة: «معرفش مين وراء الشائعات وساعات بصحى من المستشفى ألاقي أخبار بتقول وفاة الفنانة شيماء سيف وأهلها في المستشفى في حزن شديد، دايمًا الإشاعة بيبقى وراها سبب بس في إشاعات بتحس إن في حد قاعد فاضي وعاوز يطلعها فيقول يلا النهاردة نموت شيماء والناس مش بتبقى مقدرة هما بيعملوا إيه في أهالينا فأنا ببقى قاعدة بس ليا أهالي في مصر وفي طنطا وإسكندرية مش قاعدين معايا في البيت طول الوقت فالناس طبيعي بتقلق، لدرجة إن في مرة قالوا إن عندي كانسر ربنا يشفي كل مريض فمامتي كلمتني تسأل عليا أنا كويسة ولا لأه وبعد كده من سؤال الناس عني شكت أنني أخبي عليها كي لا تقلق فبعدها تحدثت معها مرة أخرى وقالتلي شيماء انت بجد كويسة».

شيماء سيف وعالم موازي

وتنتظر شيماء سيف في الفترة المقبلة عرض مسلسل «عالم موازي» والذي كان من المقرر طرحه في رمضان الماضي، ولكن ظروف عائلة غانم بداية من إصابتهم بفيروس كورونا كانت السبب وراء التأجيل، ويجرى إعادة التصوير خلال الفترة المقبلة بعد تخطي دنيا أحزانها بسبب وفاة والديها سمير غانم ودلال عبد العزيز.