عرض المتهم بذبح حماته وابنته ببولاق الدكرور على الطب الشرعي

قررت النيابة العامة، عرض المتهم بذبح حماته وابنته في بولاق الدكرور بسبب خلافات عائلية، على الطب الشرعي لإجراء تحليل الكشف عن المخدرات، لبيان ما إذا كان المتهم وقت ارتكاب الواقعة تحت تأثير المخدرات من عدمه.

كما قررت النيابة العامة، حبس المتهم 4 أيام، على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وظروفها، كما قررت النيابة العامة، إرسال السلاح الأبيض الذي جرى تحريزه إلى مصلحة الطب الشرعي لبيان ما إذا كان هو السلاح الذي استخدم في الواقعة من عدمه، بالإضافه إلى تحليل الدماء التي عثرت عليه لمطابقتها بدماء الضحيتين.

بداية الواقعة، كانت بتلقي مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغًا من ربة منزل يفيد بقيام طليقها بقتل والدتها وابنتيهما وإلقاءها في الرشاح بدائرة قسم الشرطة، وأضافت محررة البلاغ بأنها مقيمة في منزل والدتها بمنطقة الزاوية الحمراء، وأن والدتها حضرت إلى بولاق لمقابلة طليقها وبصحبتها طفلتها الصغيرة فريدة 8 أشهر، وتابعت بأن والدتها لم تعد إلى المنزل مرة أخرى على الرغم من مرور أكثر من 9 ساعات منذ خروجها من المنزل وبالاتصال بطليقها أكد لها بأنه قام بقتلهما وألقى جثتيهما في الرشاح بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

وأضاف أنه كان يريد أن يقتلها معهما ولكن لحسن حظها لم تحضر معهما، وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم وبمواجهته بما جاء في أقوال طليقته أيد ما جاء في المحضر، واعترف بارتكابه الواقعة وأرشد عن مكان الجثتين والسلاح المستخدم في الواقعة، وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها.