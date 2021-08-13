إلقاء القبض على المتهم بقتل حماته ورضيعته في بولاق الدكرور

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من إلقاء القبض على المتهم بقتل حماته وابنته الرضيعة، بعدة طعنات ذبحية ببولاق الدكرور التابعة لمحافظة الجيزة، وذلك بسبب خلافات أسرية فيما بينهما.

تحريات المباحث تكشف عن هوية المتهم

وكانت تحريات المباحث كشفت في وقت سابق عن هوية المتهم الذي ارتكب واقعة قتل والدة زوجته وتدعى «سالمة.م» وابنته الرضيعة «فريدة» التي لم يمر عليها في هذه الحياة سوى عام واحد.

رائحة عفنة كشفت عن الجريمة

رائحة عفنة كانت السبب في اكتشاف الواقعة، حيث شم أهالي المنطقة هذه الرائحة وحال بحثهم عن مصدرها وجدوها تنبعث من إحدى الشقق السكنية بمنطقة بولاق الدكرور فقام الأهالي بمهاتفة الشرطة للإبلاغ عن تلك الرائحة.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ للتأكد من صحته وتمكنوا من اقتحام الشقة وحال ذلك عثروا على جثة السيدة وإلى جوارها جثة طفلة وتبين وجود طعنات وذبح قطعي بأجسادهن.

5 أيام.. الجثتان في الشقة قبل اكتشاف الجريمة

وانتقلت النيابة العامة والأدلة الجنائية لمكان الجريمة لإجراء المعاينة ورفع البصمات لمعرفة هوية المتهم، حيث تبين أن الجريمة حدثت منذ قرابة 5 أيام وأن الجثتان في حالة «تعفن رمي» كامل، وكانت النيابة العامة قررت في وقت سابق انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية للجثتين، وذلك لتحديد أسباب الوفاة، وصرحت بالدفن، كما كلفت النيابة العامة المباحث بسرعة عمل التحريات لتحديد ملابسات الجريمة والكشف عن هوية المتهم.

كاميرات المراقبة وشهادة الأهالي وراء تحديد هوية المتهم

وكانت الجهات المعنية قد تحفظت على كاميرات المراقبة المحيطة بالعقار الذي وقعت داخله الجريمة، وذلك للكشف عن هوية المتهم، وحال سؤال الجيران عما إذا رأوا أحدا أثناء خروجه من العقار أثناء ارتكاب الواقعة طوال الخمسة أيام، اجتمع الأهالي على رؤيتهم للمتهم زوج نجلة المجني عليها ووالد الطفلة يخرج من العقار في وقت مقارب بيوم الواقعة، وتم إخطار النيابة العامة التي تجري التحقيق مع المتهم.