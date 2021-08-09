مصرع ربة منزل سقطت من الطابق الرابع في بولاق الدكرور

تكثف مباحث الجيزة جهودها لكشف غموض مصرع ربة منزل سقطت من الطابق الرابع من شرفة منزلها بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

بلاغ بسقوط ربة منزل من الطابق الرابع

تلقى مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغًا بسقوط ربة منزل من الطابق الرابع بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة ربة منزل تُدعى «صفاء صفية الله» 22 سنة، إثر سقوطها من شرفة منزلها.

وبسؤال أسرتها لم تتهم أحدًا في وفاتها، وتم تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة التي قررت نقل الجثة إلى مشرحة زينهم للتشريح لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن.

قتل فتاة لرفضها «عريسًا»

يُذكر أنه فى الأسبوع الماضي تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغًا من مفتش صحة يشتبه في وفاة فتاة سقطت من الطابق السادس بدائرة قسم شرطة البساتين، وبالانتقال تبين العثور على جثة دنيا نبيل 17 سنة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت التشريح لبيان سبب الوفاة وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

وكشفت التحريات أن والدة الفتاة وخالها وراء ارتكاب الواقعة، وأضافت التحريات أنه قبل سقوط الفتاة بساعتين حدثت مشاجرة بينها وبين والدتها وخالها لرفضها الزواج من عريس بالمنطقة.

وأشارت التحقيقات إلى أن خال الفتاة المتوفاة قام بالاعتداء بالضرب على والدها بسبب رفض تلك الزيجة وطرده خارج المنطقة، ما دفعه للإقامة في شقة بمنطقة المنيل.

حبس والدة فتاة البساتين وخالها

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط والدة المجني عليها وخالها، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجدد قاضي المعارضات حبسهما 15 يومًا، لحين ورود تقرير الطب الشرعي النهائي الخاص بسبب الوفاة.