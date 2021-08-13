«نورهان» بعد تعرضها للتنمر من الجيران: «جبت امتياز»

انقلبت حياتها رأساً على عقب، وتحولت من شخص فقد كل معانى الأمل إلى فتاة مقبلة على الحياة مدفوعة بجرعة هائلة من البهجة والرغبة فى تعلم كل ما هو جديد. «نورهان»، 19 عاماً، غادرت مسقط رأسها بمحافظة كفر الشيخ إلى دمياط للدراسة، بعدما واجهت تنمر الأهل والجيران بسبب إخفاقها فى تحقيق حلمها الالتحاق بكلية الطب. «التحقت بالثانوية العامة القسم العلمى، لكن شاء القدر أن أرسب فى مادتين بالصف الثانى الثانوى، وكان أفراد أسرتى يرددون دوماً (قلنا لك ولم تسمعى كلامنا)، وظل والدى يقول لى مهما ذاكرتى لن تحصلى على أكثر من 60%». وأضافت لـ«الوطن»: «خلال تلك الفترة قطعت علاقتى بالجميع وركزت فى دراستى».

«نورهان» كانت تحلم بالالتحاق بقسم جراحة قلب، ولم تُخفِ إعجابها بالدكتور مجدى يعقوب: «فوجئت إنى حصلت على مجموع 62% مع ملحق مادة الفيزياء رغم إنى كنت حليت كويس جداً وتوقعت الحصول على 90%، فإذا بوالدى يقول لى (هيطلع منك إيه غير كده؟!) يعنى إحباط فوق الوصف، وعشت أياماً قاسية جداً لا يمكن لأحد تخيلها، وامتنعت عن تناول الطعام».

وتضيف: «التحقت بأكاديمية العلوم الطبية تخصص أشعة وتحاليل، وحصلت على امتياز فى السنة الأولى بالمعهد، وتقدير جيد بكلية الآداب، وأحلم يوماً بأن أكون أخصائية تحاليل».