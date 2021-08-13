العثور على جثة شاب مشنوقا في ظروف غامضة داخل شقته بـ15 مايو

عثرت الأجهزة الأمنية على جثة شاب مشنوقا داخل شقته في دائرة قسم شرطة 15 مايو، في ظروف غامضة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها، كما كلفت باستدعاء أسرة المتوفى لسماع أقوالهم حول الواقعة.

البداية بتلقي مأمور قسم شرطة 15 مايو بلاغًا بالعثور على شاب مشنوقا داخل شقته في دائرة قسم الشرطة، يدعى إبراهيم ف. إ 39 سنة، وبالفحص تبين وجود إصابات حول الرقبة، كما تبين خلو الجثة من أية إصابات أخرى، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

انتحار طفل التيك توك في منشأة ناصر

يذكر أن منطقة منشأة ناصر شهدت الأسبوع الماضي قيام طفل 14 سنة، بشنق نفسه بسبب فيديوهات التيك توك، وكشفت التحريات بأن الطفل المتوفي كان يجلس قبل الواقعة بدقائق مع بعض الأصدقاء، وأثناء جلوسه طلب من صديق مقرب له بالانصراف، وأنه سوف يرسل له مقطع فيديو على الواتساب.

وبعد مرور نصف ساعة أرسل الطفل المتوفي لصديقة مقطع فيديو يبين وجود حبل معلق في مروحه غرفة نومه وهو يقف علي كرسي خشبي في استعداد الانتحار، وعلى الفور ذهب صديقة مسرعًا إليه وطرق باب الشقة ولكنه لم يفتح له، فنزل الصديق إلى الشارع وذهب لأحد أقارب الطفل المنتحر، وطلب منه أن يذهب معه إلى الشقة لكي يكسر الباب لأنه أرسل له فيديو يوضح قيامه بالانتحار، وبالفعل وبعد كسر باب الشقة جرى العثور عليه جثة معلقة في سقف غرفه نومه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.