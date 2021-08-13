«المنفيون في جزر الندم».. مشاركون في 25 يناير يعترفون بالخطأ «فيديو»

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفيلم قصير بعنوان «المنفيون في جزر الندم» يظهر فيه عدد ممن شاركوا في 25 يناير يعترفون بخطئهم، ووصل الأمر إلى البكاء على ما حدث.

ندم بالدموع

وقال وليد عبدالرؤوف، عضو ائتلاف شباب الثورة: «أحيانا أصاب بشعور إن اللي عملناه مكانش صح، والثورة مكانتش في وقتها، ومكناش مستعدين لها، وبقول: هل لو رجع الزمن ينفع نتدارك الخطأ ده اللي وقعنا فيه! مش عارف»، مضيفًا: «محدش كان متوقع إن مبارك يمشي، فمحدش سأل نفسه بعد ما يمشي هنعمل إيه، وده كان خطأ كبير.. كنا بنقرأ تاريخ كتير، ولكن لما جينا نكتب التاريخ نسينا كل اللي اتعلمناه وعارفينه».

وأضاف «عبدالرؤوف»: «كان غرض كل الناس إننا نمشي مبارك وبعد كدة نتكلم، ومشيناه وبعد كده متكلمناش، بعد كدة اتخانقنا»، ثم أجهش في البكاء.

أما إسلام لطفي، الرئيس التنفيذي لشبكة التليفزيون العربي، فقال: «وإحنا قاعدين بنكتب المطالب، وهي إقالة حبيب العادلي وغيرها، لقينا الناس عمالة تجري وتقول (الشعب يريد إسقاط النظام) ودي كانت لحظة تحول، لأنه إحنا اللي كنا فاكرين إن عندنا وعي سياسي لقينا إن ده سقف الجماهير واللحظة نفسها متجاوزة أي مطالب بسيطة، وقطعنا البيان وبدأنا نكتب بيان تاني خالص إن الشعب يريد إسقاط النظام، لأن دي مطالب الناس وأحاسيسهم»، مشيرًا إلى أنه يشعر بمزيج من الغضب والندم، والتحسر.

خطأ الانفراد بالسلطة

من جانبه، قال علي خفاجي: «للأسف وقعنا في كل غلطة بحذافيرها، وكل مشكلة بالمسطرة، وانفردنا بالسلطة، إحنا كتيار سياسي كبير لم نسمع للآخرين ولم نستمع إلا لأنفسنا فقط».

واختار أسامة جاويش أن يبعث برسالة إلى ابنيه قائلا: «إلى أولادي نور الدين وعمر أولادي، أتمنى لما يكبروا متقولوش الراجل ده عمل فينا كدة ليه».