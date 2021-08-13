فريال أشرف: والدي اتفق معي على جائزة حال حصولي الذهبية فقط

قالت فريال أشرف، الحائزة على الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو 2020 بالكاراتيه، إن والدها وقبيل سفرها إلى اليابان أخبرها بأنه سيقوم بإحضار جائزة لها حال حصلت على الميدالية الذهبية فقط، «استقبلت كلام كويس من أقرب الناس ليا دعمني وخلاني أعمل ده علشانهم ولأنهم وثقوا فيا».

فريال أشرف: احتفال أهالي المطرية بي أمر معهود

وأضافت «فريال أشرف»، خلال استضافتها ببرنامج «معكم»، والذي تقدمه الإعلامية مني الشاذلي، والمذاع على فضائية «CBC»، اليوم الجمعة، أن ما قام به أبناء المطرية أثناء استقبالها بعد عودتها من طوكيو هو الأمر المعهود على أبناء المطرية وليس بالأمر الجديد، «روحت لقيت أهالي المطرية عاملين احتفالية، وده مش جديد عليهم».

وأوضحت أنها تعتبر والدها أقرب أصحابها إليها، ودائما ما تقوم بسرد ما حدث لها في يومها في نهاية يومها وفي أي وقت تشاء، «ساعات كتير كان بيجيلي التمرين وكان مسافة كبيرة جدا من غير ما ياكل، وأنا بقوله يا أشروفه».

وأهدت الفتاة الإعلامية مني الشاذلي في نهاية الحلقة تيشيرت أولومبياد طوكيو 2020، وردت عليها الشاذلي بقولها «جايز الناس بتفكر أن الهدايا اللي باخدها من الأبطال بتعامل معاها بشكل لا يليق، ولكن كل تيشيرت خدته من حد من أبطالنا لسه محتفظة بيه لحد دلوقتي ولم أفرط فيه».

اتحاد الكاراتيه: نسعى لتعظيم الاستفادة من أبطالنا

وقال محمد الدهراوي، رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه، إنه وقبل ذهاب فريال إلى الألومبياد سعي اتحاد المصري للكاراتيه لتعظيم الاستفادة من أبطاله وتنمية قدراتهم وروحهم الرياضية للالتحاق بمختلف البطولات العالمية.

وفند خلال استضافته بالبرنامج، «كانت والدتها حريصة دائما أنها تتابع ابنتها في الاتحاد، وكانت بتتواجد بشكل أساسي معانا، وده كان دافع أساسي أن فريال تكون مستقره نفسيًا وقامت بواجبها بشكل كويس أوي».

وليد الملاح: فريال أشرف كان فيها سمات البطلة

فيما قال الدكتور وليد الملاح، إن رعاية الأبطال الرياضيين هو مشروع بدأ تطبيقه مع وزارة الشباب والرياضة منذ 4 سنوات، لافتا إلى أن اللاعبة فريال أشرف آخر من تم الإمضاء معها من قبل المؤسسة العسكرية للالتحاق والتمرين.

وتابع: «لما شوفناها كان المجلس التنفيذي كله بتاع شركة روابط للرعاية موجود، وماشاء الله وهي داخله علينا كان فيها سمات البطلة، وكانت داخلة بثبات رهيب، ودي كانت ميزه رهيبة ليها في الأولومبياد».

واختتم: «هي بطلة كبيرة وشرفتنا وشرفت مصر، وكل الرعايات المفروض تتفتح لها، وكل الأماني بتاعتها المفروض تحققلها وهي لسه هتقدم الكثير لمصر».