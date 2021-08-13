فريال أشرف: «أنا كنت نازلة علشان آخذ الميدالية الذهبية»

قالت فريال أشرف، الحائزة على الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو 2020 بالكاراتيه، إن ما وجدته من سعادة وحفاوة في الاستقبال بعد وصولها إلى مطار القاهرة بعد حصولها على الميدالية الذهبية بأولومبياد طوكيو 2020 أسعدها كثيرًا، إذ أنها لم تتوقع ذلك، «مفيش انبساط أكتر من كده، والحمد لله كله كرم وفضل من ربنا، وتعبت جامد علشان أوصل لده».

فريال أشرف: قبل السفر لم أحظَ بتسليط إعلامي

وأضافت «أشرف»، خلال استضافتها ببرنامج «معكم»، الذي تقدمه الإعلامية مني الشاذلي، والمذاع على فضائية «CBC»، اليوم الجمعة، أنه وقبل سفرها لم تحظَ بأي تسليط إعلامي عليها، ما ساعدها على التدريب والاستعداد الجيد قبيل السفر لطوكيو، «كنت رايحه البطولة بأريحية لأن الأعلام مكنش يعرف بيا ومكنش فيه ضغط عليا، وكنت عايزه ارفع اسم مصر بدون أي ضغط، ولما علم مصر يكون على ظهري كان بالنسبة ليا حاجة كبيرة جدا».

وأوضحت أن صرختها بعد انتهاء المباراة النهائية والتي واجهت فيها اللاعبة المصنفة الأولى عالميًا في لعبة الكاراتية، لافته إلى أنها وقبل نزولها لأرض الملعب لم تضع في بالها قوة خصمها بقدر تفكيرها في ضرورة إحرازها للميدالية الذهبية، «أنا كنت نازله مش عايزاها تلمسني، ومكنتش ونزلت وأنا ناوية أكسب بفارق نقط، ومكنش فارق معايا أنها مصنفه أولى، أنا كنت نازله وبلعب على الذهب، والآه اللي قولتها بعد انتهاء المباراة النهائية افتكرت فيها كل لحظة تعب مرت عليا من تدريب وعذاب سنين».

وأكدت أن صورة الميدالية الذهبية كانت على هاتفها المحمول قبل سفرها إلى طوكيو، كما كانت أمام نظرها في كل مكان كانت لتذهب إليه، «يوم 2 يوليو أنا طلعت على المنصة وكنت سامعه النشيد الوطني، ومتمالكتش أعصابي من كتر الفرحة، وربنا كرمه كبير ولو أنت حلمت بحاجة ومسكت فيها هتقدر تحققها».

واصطحبت عددًا من أفراد أسرتها لحضور البرنامج كان أبرزها والدتها ووالدتها وعمتها وخالتها، وفريق منتخب مصر للكاراتيه، وعددًا من أبطال مصر السابقين.