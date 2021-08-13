فريال أشرف: فرحت بإطلاق اسمي على المحور أكثر من الشقة الجديدة

قالت فريال أشرف، الحائزة على الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو 2020 بالكاراتيه، إن مكالمة الرئيس عبدالفتاح السيسي المفاجئة لها من أجل تهنئتها أسعدتها كثيرًا وأشعرتها بالصدمة، «أنا صدمت وقولت اللي أنا سمعاه ده صح، كانت مكالمة بالدنيا ومافيها، كانت حاجة كبيرة بالنسبة ليا».

فريال أشرف: «شكرا يا فخامة الرئيس على كل حاجة.. شكرا على دعمك»

وأضافت «أشرف»، خلال استضافتها ببرنامج «معكم»، والذي تقدمه الإعلامية مني الشاذلي، والمذاع على فضائية «CBC»، اليوم الجمعة، أن إطلاق اسمها على أحدى المحاور المنشأه حديثا كان شيئًا مختلفًا وشرف كبير لها، «فعلا كان إحساس لا يوصف، شكرا يا فخامة الرئيس على كل حاجة، وشكرا على دعمك».

وفندت: «أنا فرحت بإطلاق اسمي على المحور أكتر من الشقة الجديدة، والمكالمة معنويا كانت دافعه جدا، وإن شاء الله هرفع اسم مصر مرة واتنين وتلاتة، والفرحة لا توصف بمعنى الكلمة».

فريال أشرف:«عندي أمل أشارك 2028»

وأوضحت أن الدعم المعنوي أو المادي للرياضيين دائمًا ما يكون دعمًا وحافز لهم مستقبلا لإحراز مزيدًا من الميداليات في المسابقات العالمية التي يجرى إطلاقها، «الكاراتية مش داخل أولومبياد 2024، وعندي أمل أدخل في أولومبياد 2028».

وتابعت: «نادي القوات المسلحة انتقلت فيه آخر سنتين قبل الالومبياد، وهناك قدمولي كل الدعم، وكانوا متابعين معايا التمرين لحظة بلحظة، وبتوجه بالشكر لكل جهاز الرياضة العسكري، والإنجاز ده مش بتاعي لوحدي، ولكنه إنجاز منظومة كاملة تعبت معايا».

وأكدت أن المباراة التي جمعتها مع اللاعبة الجزائرية ضمنت قبلها التأهل للوصول لدور نصف النهائي، «مكنتش عايزه أجازف ولو بنسبة 1%، ومكنش فيه تنسيق بيني وبينها في اللعب ولكن كنت عايزه المباراة تمر بسلام».