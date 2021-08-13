والد اللاعبة فريال: «بنتي كانت بتتدرب فيا وجنبي ده وارم من الكاراتيه»

قالت عزة السيد إسماعيل، والدة اللاعبة فريال أشرف،الحائزة على الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو 2020 بالكاراتيه، إنها كانت تشعر بأنها هي من تلعب في المباريات التي خاضتها ابنتها في دورة أولومبياد طوكيو 2020، إذ إنها وبعد انتهاء المباراة احتضنت التلفاز بسبب اشتياقها وسعادتها بابنتها على ما حققته من إنجاز كبير، «أنا اللحظة دي مكنتش عايزة حاجة غير أنها تكون في حضني».

عزة إسماعيل: «بخاف أسافر معاها في البطولات»

وأضافت «إسماعيل»، خلال استضافتها ببرنامج «معكم»، والذي تقدمه الإعلامية مني الشاذلي، والمذاع على فضائية «CBC»، اليوم الجمعة، أن ابنتها دائما ما تتمني بأن تسافر معها إلى مختلف البلاد التي تسافرها للعب الكاراتيه في بطولات عالمية، ولكنها دائما ما ترفض ذلك لأنها لا تستطيع التحكم في أعصابها، وتخاف بأن يؤثر ذلك على ابنتها وبطولاتها التي تخوضها، «أنا كنت بزرع في أولادي، واللي كنت بحلم بيه لقيته فيهم».

والدة فريال: «بتأسف للدكتور أشرف صبحي على اللي حصل مني»

وأوضحت أن ما قامت به من احتضان لابنتها وتجاوز كافة البروتوكولات جاء بدافع الأمومة فقط، إذ أنها وفي تلك اللحظة لم ترى أمامها سوى ابنتها التي نجحت في تحقيق المركز الأول في لعبة الكاراتية بأولومبياد طوكيو 2020: «أنا بتأسف للدكتور أشرف صبحي على اللي حصل مني، أنا مكنتش شايفه قدام عيني غير بنتي وكنت عايزه أحضنها وبس».

وأكدت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي فاجئها باتصاله في أحد البرامج التلفزيونية في وقت متأخر من الليل، «أنا نفسي أساله سؤال هو بينام إمتي، أنا اللي أسعدني الحج أكتر من الشقة».

وتابعت: «كنت خايفه عليها وكنت دايما أقول لبنتي حصني نفسك واقرأي سورة ياسين دايما وربنا هيمن عليكي بالنجاح».

والد فريال: «مامتها دائما معاها في كل مكان بتروحه حتى في التمرينات»

من جانبه، قال أشرف عبدالعزيز، والد فريال، إنه وبعد وصول ابنته إلى دور نصف النهائي ضمن حصولها على إحدى الميداليات الأولومبية، ولكنه وقبل سفر ابنته إلى اليابان أكد عليها الحصول على الميدالية الذهبية، «مامتها دائما معاها في كل مكان بتروحه حتى في التمرينات، والشعب المصري كان عايز حاجة يفرح بيها».

وأضاف خلال استضافته بالبرنامج أن ابنتها وفي بعض الأحيان بتتدرب عليه بما تقوم بالتدرب عليه في التمارين المختلفة، «الجنب ده عندي فيه مشكلة، وهو وارم بس مش من الأكل، ده من الكاراتيه».