دنيا سمير غانم تشكر السيسي بعد إطلاق اسم والدها على كوبري جديد

وجهت الفنانة دنيا سمير غانم، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدما قرر إطلاق اسم الفنان سمير غانم، على الكوبري الجديد على محور محمد نجيب بمنطقة شرق القاهرة، المتقاطع أعلى الطريق الدائري، وذلك خلال تدوينه لها عبر صفحتها الشخصية على «فيس بوك».

دنيا سمير غانم لوالدها: هفضل فخورة بيك وفخورة إني شايلة اسمك

وقالت دُنيا سمير غانم، خلال التدوينة: « شكرا سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ربنا يرحمك يا بابي، هفضل طول عمري فخورة بيك و فخورة إني شايلة اسمك»، وتفاعل عدد كبير من متابعيها مع التدوينة، وعلقوا بالدعاء للفنان سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز، بالرحمة والمغفرة.

وقال أحد المعلقين: «ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يارب العالمين، ربنا يرحمه، أستاذ سمير يستحق كل ماهو جميل»، فيما قالت أخرى: «حبيبتي الله يصبَّر قلوبكم، مكانهم في الجنة بمشيئة الله»، وعلق آخر: «رحم الله العملاق صاحب أجمل ابتسامة سمير غانم، ورحم صاحبة القلب الطيب والروح الجميلة دلال عبد العزيز وغفر لهما».

الرئيس السيسي ينعي الفنان سمير غانم

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، نعى الفنان سمير غانم، الذي غيبه الموت في 20 مايو 2021، عن عمر ناهز 84 عامًا، داخل أحد المستشفيات بالقاهرة، بعد صراع مع المرض.

وكتب الرئيس السيسي، عبر حسابه على «تويتر»: «أنعى بمزيد من الحزن والأسى الفنان سمير غانم الذي رحل عن عالمنا ، تاركًا خلفه ميراثًا عظيمًا من الأعمال التي رسمت البسمة على وجوه المصريين والأمة العربية، فقد كان الراحل خير نموذج للفنان الذي عاش من أجل نشر البهجة وإسعاد الجميع. رحم الله الفنان الراحل، وألهم أسرته الصبر والسلوان».