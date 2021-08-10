دنيا سمير غانم تلقى حملات دعم بعد منشور «بقيت يتيمة من غيرك يا أمي»

حظيت الفنانة دنيا سمير غانم، بحملات دعم ومساندة عبر منصات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك فور التعليق الأول منها بعد وفاة والدتها دلال عبد العزيز، والتي قالت فيه بقيت يتيمة من غيرك يا أمي.

وأعربت دنيا سمير غانم، عن آسفها لكتابة هذا المنشور الخاص بقيت يتمية من غيرك يا أمي، معتبرة إياه بأنه بمثابة «فضفضة»، إذ قالت «غصب عني بفضفض عشان أنتوا هتوحشوني أوي.. بفضفض مع الناس الطيبة اللي دعائهم بيطمني عليكم ويصبرني».

وحرص قطاع كبير من الفنانين والجمهور، على دعم دنيا سمير غانم، بعد كتابتها جملة بقيت يتيمة من غيرك يا أمي، إذ قالت لها الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، قائلة: «ربنا يرحمهم يا حبيبتي ويصبرك ويطبطب على قلبك الطيب اللي مفيش زيه وربنا يخليلك أختك الحنينة إيمي وتكونوا في ظهر بعض دايمًا وربنا يارب ما يحرمكم من بعض أبدًا وكلنا معاكم وجمبكم أنتم مش لوحدكم إحنا كلنا معاكم وفي ظهركم ربنا يارب يرحمهم ويسكنهم فسيح جناته ويغفر لهم ويهون عليكم».

وفي ضوء دعم دنيا سمير غانم، بعد جملة بقيت يتيمة من غيرك يا أمي، قالت الفنانة هنا الزاهد: «يارب يرحمهم ويغفر لهم ويجعلهم من أهل الجنة ربنا يصبركوا ويقويكوا ويجبر بخاطركوا أنتي وإيمي»، فيما قالت الفنان أحمد زاهر: «ألف رحمة ونور عليهم ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويصبرك يا دنيا أنتي وإيمي ويصبرنا كلنا على فراقهم هما في الجنة إن شاء الله».

وقال شيكو: «الله يرحمها ويغفر لها ويصبركم يا دنيا ويصبر كل حبايبها وأصحابها.. في الجنة إن شاء الله»، فيما قالت مايان السيد: «ألف رحمة ونور عليهم ربنا يرحمهم ويسكنهم فسيح جناته ويجمعكوا بيهم في الجنة إن شاء الله.. ربنا يصبركوا ويصبر مصر كلها على فراقهم».