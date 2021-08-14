مصطفي كامل يعلن تدهور حاله والدته بسبب فيروس كورونا

أعلن المطرب مصطفي كامل عبر حسابه على «فيس بوك» عودة والدته مرة أخرى للمستشفى إثر مضاعفات إصابتها بفيروس كورونا.

وكتب مصطفى كامل «أرجو من كل حبايبي الدعاء لأمي.. أمي عادت للمستشفى ربنا يحفظ الجميع من هذا الڤيروس يارب».

إصابة مصطفى كامل وأسرته بفيروس كورونا

وأعلن المطرب مصطفى كامل أول أغسطس الجاري، إصابته وأسرته «والدته وزوجته وابنته» بفيروس كورونا، ويتواجد في مستشفى العجوزة مع ابنته التي تعاني من مضاعفات شديدة.

ألبوم وجع قلبي لمصطفى كامل

ورغم ظروف مرضه وإصابته بفيروس كورونا، حرص المطرب مصطفى كامل على طرح أغنية «ضحكتى» منذ أيام، وهي ثاني أغاني ألبومه الغنائي الجديد «وجع قلبي» وهي من كلماته وألحانه وتوزيع حسن سراج.

ألبوم «وجع قلبي» الذى يضم 8 أغنيات متنوعة كلها من كلماته ما عدا أغنية واحدة كتبها الشاعر هشام عبدالحليم، والألحان مصطفى كامل وحسن سراج وتيتو، والتوزيع باسم منير ومحسن السيد وتامر صقر وأحمد باريتون وحسن سراج وأغنية شعبية من توزيع إسلام ساسو.

وقد اعلن كامل الاثنين الماضي، تأجيل طرح الألبوم الجديد حيث نشر عبر «فيس بوك»، قائلا «السادة الأخوة المحترمين الجمهور المحترم، بيان ورسالة هامة وأخيرة، مواعيد طرح الأعمال الفنية أصبحت بيد الشركات التي تقوم بنزول الأعمال، وهذه الشروط تطبق على كل نجوم مصر والعالم العربي على الكبير والصغير، وهذه أصبحت شروط الشركات نرجو من الجميع التفهم الجيد لما يحدث، بعض جمهورنا الحبيب وليس الكل، نراه يتحدث وكأنه لا يعلم بوضع السوق الفني على الإطلاق، وكأن ألبوم الفنان مصطفى كامل هو الوحيد الذي يتم تطبيق هذا عليه، رغم أننا شرحنا بالتفاصيل عشرات المرات».