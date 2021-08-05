بـ«كورونا والصفرا».. المرض يفرض «عزل صحي» على فنانين وإعلاميين

بين الإصابة بـ«الكورونا والصفراء» والمعاناة من وعكة صحية، شهد الوسط الفنى، خلال أسبوع، إعلان عدد من نجوم الفن والإعلام إصابتهم بعدة أمراض، وفى سطور تستعرض «الوطن»، عدد من هؤلاء الفنانيين بنحو:

كورونا تدخل منزل مصطفى كامل

أعلن الفنان مصطفي كامل خلال الساعات القليلة إصابته وأسرته بفيروس كورونا، ما تسبب فى حالة من القلق بين جمهورة وبعض الفنانين إثر انتشار شائعة تدهور حالة ابنته الصغري، حيث نفي كامل هذه الشائعة قائلا فى تصريح لـ«الوطن»: «الحمدلله حالة ابنتي مستقره وليست خطيرة ومتواجده حاليا في العزل بإحدي المستشفيات»، طالبا من جمهوره الدعاء له ولأسرته.

«الصفراء» تلزم شريف مدكور السرير أسبوعين

أعلن الإعلامي شريف مدكور خلال الساعات القليلة الماضية إصابته بالصفراء، حيث يخضع للراحة حاليا ولمدة أسبوعين داخل المنزل، وكتب شريف، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: «كنت خايف من الكورونا جالي الصفرا.. الحمد لله راحه أسبوعين في السرير مع الكثير من العسل الأسود»، لتنهال عليه دعوات الجمهور والمتابعين عبر «السوشيال مديا» بالشفاء العاجل.

بيومي فؤاد يفقد الوعى لـ48 ساعة

حالة من القلق الشديد انتابت جمهور الفنان بيومي فؤاد بعد إعلان إصابته بوعكة صحية شديدة أثناء تواجده في دولة الإمارات، حيث أعلن فؤاد مرضه عبر صفحته على موقع «انستجرام»، قائلا: «أنا في دولة الإمارات العربية الشقيقة لمدة كام يوم أصبت بدور برد شديد جدا من بتوع زمان، أفقدني الوعي لمدة 48 ساعة، مقدرش أقولكم كم الاهتمام والحب اللي شفته من جهات مختلفة من وزارة الداخلية ووزارة الصحة».

واختتم بيومي فؤاد: «أنه ثبت بالفحوصات والتحاليل أنه دور برد عادي وليس فيروس كورونا».

أحمد فتحى يوقف نشاطه الفنى بسبب «كورونا»

أكد الفنان أحمد فتحي فى تصريح لـ«الوطن» إصابته بفيروس كورونا، قائلا: «فعلا مصاب بالفيروس والحمدلله حالتى مستقرة وبتلقي بروتوكول العلاج داخل المنزل ومتوقف عن أى نشاط فنى».

رامى وحيد: الحمد لله على الابتلاء

وأعلن الفنان رامي وحيد، أيضا إصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، مساء الاثنين الماضى، بعد إجرائه التحاليل اللازمة، حيث كتب عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «الحمد لله على الابتلاء أنا جاتلي كورونا».