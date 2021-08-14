«زوجته طلبت الطلاق».. عامل يحاول الانتحار بتمزيق جسده بـ«كتر» في سوهاج

أقدم عامل على الانتحار بدائرة مركز طهطا شمال محافظة سوهاج، بقطع وتر يده اليسرى، وإصابة نفسه بجروح بالرقبة والساعد الأيسر عن طرق استخدام آلة حادة «كتر»؛ لمروره بحالة نفسية عقب ترك زوجته البيت، ونُقل المصاب إلى مستشفى طهطا لعام.

تلقى اللواء محمد شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بورود بلاغ لمركز الشرطة من مستشفى طهطا العام بوصول «حسن. ر. ط»، 40 سنة، عامل، ويقيم دائرة قسم طهطا، مصاب باشتباه قطع بوتر اليد اليسرى وجروح قطعية بالرقبة والساعد الأيسر، وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي، وإجراء الإسعافات اللازمة له، وحجزه بقسم الجراحة العامة تحت الملاحظة الطبية.

وانتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، وبسؤال «أحمد. م. ع»، 29 سنة، عامل، مقيم بدائرة المركز، أنه أثناء تواجد المذكور برفقته بالمنزل قام بالدخول لدورة المياه وإحداث إصابته بنفسه باستخدام آلة حادة «كتر»؛ لمروره بحالة نفسية سيئة بسبب خلافات زوجية وقيام زوجته بترك المنزل.

بسؤال والد المصاب «رمضان. ط. ع»، 71 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية، أكد صحة ما قيل، ونفى الشبهة الجنائية، مضيفًا أن ابنه يعاني منذ فترة من أزمة نفسية، بسبب ترك زوجته المنزل، وطلبها الطلاق.

حرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وباشرت التحقيقات.