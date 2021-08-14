تستوعب 250 ألف نسمة.. 10 معلومات عن مدينة الإسماعيلية الجديدة

تعتبر مدينة الإسماعيلية الجديدة واحدة من أهم مشروعات التنمية في مصر، وتتميز بأنها تطل على قناة السويس الجديدة، وينتظر المواطنون الإعلان عن بدء الحجز فيها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن مدينة الإسماعيلية الجديدة، على النحو التالي:

1- تقع المدينة على الساحل الشرقي لقناة السويس.

2- تتكون المدينة من 6 أحياء سكنية مقامة على مساحة 2828 فدانًا.

3- تضم المدينة 52 ألف وحدة سكنية بمساحات متنوعة تستوعب نحو 250 ألف نسمة.

4- تضم المرحلة الأولى من المدينة 2010 عمارات سكنية و370 فيلا، بإجمالي 32854 وحدة سكنية، مقسمة على خمسة أحياء.

5- تضم المدنية مجمعًا طبيًا ومنشـآت خدمية حكومية ومسجد وكنيسة، بالإضافة إلى مجمع شرطي، و3 أندية ترفيهية.

6- تم بناء الوحدات السكنية على مساحة 20% فقط من الأرض لتصبح وسط 80% من الأماكن المفتوحة والمسطحات الخضراء.

7- تم إنشاء محطة مياه عملاقة بطاقة 20 ألف متر مكعب/اليوم.

8- تعاقدت هيئة قناة السويس على شراء عدد من الوحدات السكنية الموجودة بالمدينة؛ لاستخدامها كسكن إداري للعاملين.

9- كلف رئيس الوزراء بسرعة التوصل إلى صيغة نهائية لبروتوكول التعاون بين وزارة الإسكان، وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، فيما يتعلق بمدينة الإسماعيلية الجديدة تمهيدًا لعرضه على رئيس الجمهورية.

10- من المفترض بدء الحجز في المدينة خلال الأيام القليلة المقبلة.