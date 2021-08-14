المعمل المركزي التابع لوزارة الري يحصل على شهادة تقييم عالمية

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن المعمل المركزي بالوادي الجديد التابع لقطاع المياه الجوفية بالوزارة قد نجح في الحصول على شهادة تقييم عالمية بجودة ودقة التحاليل من المعهد القومي للتحاليل الكيميائية والحيوية بالمملكة المتحدة، وهو معهد معتمد من قبل هيئة التعاون الدولي لاعتماد المختبرات، حيث اجتاز المعمل بجدارة للعام الثاني على التوالي اختبارات الكفاءة الحرفية في الدورة التي اشترك فيها المعمل في أوائل شهر يونيو 2021، في تقدير 12 عنصرا كيميائيا «التوصيلية الكهربية - الصوديوم - البوتاسيوم - الكالسيوم - الماغنسيوم - القلوية الكلية - الحديد - الأملاح الكلية الذائبة في التركيزات العالية - الأملاح الكلية الذائبة في التركيزات المنخفضة - السليكا»، وقد أظهر التقرير الصادر من المعهد في شهر يوليو 2021 الخاص بتقييم نتائج المعامل المشتركة من مختلف دول العالم أن نتائج المعمل المركزي تقع جميعها في المنطقة الإحصائية عالية الدقة.

المعمل حاصل على شهادة الاعتماد الدولية «الأيزو» في مجال تحاليل المياه

وأضاف عبدالعاطي أن المعمل المركزي بالوادي الجديد يتبعه 3 معامل فرعية في «طنطا والمنيا والداخلة»، وهو حاصل على شهادة الاعتماد الدولي الأيزو 17025 اعتبارا من عام 2013 في مجال تحاليل المياه من المجلس الوطني لاعتماد المعامل في 36 عنصرا كيميائيا وفيزيائيا و5 فحوصات ميكروبيولوجية.

وأوضح الدكتور عبدالعاطي أن الوزارة تولي اهتماما بالغا بتدعيم المعامل التابعة لها بأحدث الأجهزة والمعدات، والعمل على رفع كفاءة العاملين، وإحلال وتجديد المعامل الفرعية، حيث تم الانتهاء خلال العام الماضي من عملية إحلال وتجديد المعمل الفرعي بالمنيا، وجارٍ تنفيذ عملية إحلال وتجديد المعمل الفرعي بالداخلة، وذلك لتحقيق الاستفادة المثلى من إمكانيات هذه المعامل بعد تطويرها في مراقبة نوعية المياه.

والجدير بالذكر أنه ونظراً لتميز المعمل بين أقرانه داخل الجمهورية، فقد سبق اختيار المعمل من قبل المجلس الوطني للاعتماد التابع لوزارة الصناعة والتجارة للاشتراك في تقييم بعض تركيزات العناصر العالية والمنخفضة بالمعمل الحكومي بهونج كونج بالاشتراك مع عدد كبير من المعامل العالمية المعتمدة من مختلف دول العالم، وأظهر التقرير النهائي نجاح المعمل في هذه الاختبارات بجودة ودقة عالية، ويأتي اشتراك المعمل في هذه التقييمات بهدف تحقيق اشتراطات المواصفة الدولية والوقوف جنباً إلى جنب ما بين مصاف المعامل العالمية.