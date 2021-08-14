محافظ الإسماعيلية: الجدية شرط استكمال قرارات تخصيص الأراضي

قال اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، إن الجدية في تنفيذ المشروعات ووجود جدول زمني واضح هو الشرط الأساسي لاستكمال قرار تخصيص الأراضي.

وأضاف بشارة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه من خلال دراسة وضع الأراضي المخصصة لبعض الجهات تلاحظ وجود قرار تخصيص منذ أكثر من 20 عاما.

وأوضح: «اتخذنا قرارا بالإكمال مع الجهات التي تمتلك تمويل للمشروع المخصص له قرار تخصيص الأرض التابعة للمحافظة مع وضع شرط أساسي وهو الالتزام بالجدول الزمني».

وأكد بشارة على أنه سيتم حذف وإلغاء قرارات التخصيص لأي من المشروعات المتوقفة وسحب الأرض لإعادة تخصيصها مرة أخرى.

وعقد محافظ الإسماعيلية اجتماعا حضره المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ، واللواء مجدي عناني السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاث ناقش فيه عدة قرارات للتخصيص.

إعادة تخصيص 57 فدانا بناحية سرابيوم

وقرر بشارة خلال الاجتماع إعادة تخصيص 57 فدانا بناحية سرابيوم للدراسة والعرض مرة أخرى موجها بحصر كل الأراضي التي تصلح لإقامة أبراج خاصة بشركات المحمول لتقديم أفضل خدمة للمواطنين وتغطية واسعة للشبكات داخل المحافظة وعلى الطرق السريعة.

وبحث بشارة خلال الاجتماع دراسة ومتابعة الإجراءات القانونية وبحث مقومات تحويل لجنة مدينة المستقبل إلى مدينة وتبعيتها لمركز ومدينة الإسماعيلية لدعمها باعتبارها من المدن الجديدة.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن بحصر جميع المباني الحكومية والمساكن الاقتصادية وتقرير حالتها خلال أسبوع، فيما وافق المحافظ على تخصيص مساحة أرض لإقامة بوستر بمنطقة المنشية يخدم أهالي منطقة السلام بقرية الروضة مركز ومدينة القنطرة غرب.