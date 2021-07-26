«راودها عن نفسها».. تفاصيل مثيرة في واقعة قتل الراقصة الأجنبية

كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية تفاصيل إقدام شاب على قتل الراقصة الأجنبية عمدا أمام المصعد في إحدى الشقق السكنية بالتجمع الخامس، عن أن المتهم استدرج الضحية إلى الشقة بحجة إقامة حفلة خطوبة، وعقب دخولها الشقة لم تجد أحدا وراودها عن نفسها، إلا أنها رفضت وحاولت الهرب فطاردها وخنقها على باب المصعد ولم يتركها سوى جثة هامدة. تحفظت أجهزة الأمن على المتهم، بعد أن تمكنت من ضبطه في محافظة السويس، وتمت إحالته إلى النيابة التي باشرت التحقيقات، وبدأت في استجواب المتهم، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

جثة على باب الأسانسير

فجر الجمعة الماضية، عثر حارس عقار على جثة لسيدة في العقد الثالث من عمرها، على باب المصعد بجوارها حقيبة يد، ولا يبدو عليها إصابات ظاهرية.

على الفور أسرع الحارس بإخطار رجال المباحث، وانتقل فريق من المباحث تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، واللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة للمباحث، إلى مكان الواقعة، وتبين أن الجثة عثر عليها في الطابق الخامس بجوار الأسانسير وأن العقار خال من السكان، ولم يبدو عليها إصابات ظاهرية.

كدمة في العين وآثار خنق

كشفت تحريات ومعاينة رجال المباحث عن وجود كدمة في العين وسحجات حول الراقبة، ما يشير إلى أن هناك شهبة جنائية، وقد تكون الوفاة بسبب الخنق، وتبين أن هناك اختفاء لهاتف الضحية، وأنها ليست من سكان العقار أو من المترددين عليه.

وحزرت القوات حقيبة اليد الخاص بالضحية، وانتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة، وتم مناظرة الجثة، وقررت عرضها على الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث النهائية حول الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

شات فيس بوك وحفلة رقص

بالتزامن مع حضور النيابة العامة، بدأت القوات تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة للمباحث، في استجواب حارس العقار وتفريغ الكاميرات والمحيطة بالمنطقة، وبدأت القوات في فحصها، وتبين أن الضحية راقصة أجنبية تحمل إحدى الجنسيات من دول شرق آسيا، وأنها مقيمة فى منطقة الزمالك، وحضرت بصحبة شاب وصعدا إلى العقار وبعد قرابة 30 دقيقة، نزل الشاب من العقار بمفرده وبعد نحو ساعتين تم الكشف عن الجريمة، وتحديد هوية الشاب المشتبه فيه.

وتبين أن المتهم من محافظة السويس، فانطلقت مأمورية وألقت القبض عليه، وبعد استجوابه أقر بأنه تعرف على الضحية من خلال موقع فيسبوك وطلب منها الحضور إلى الشقة التي يمتلكها في عقار خال من السكان بالتجمع الخامس، للرقص في حفلة خطوبة، وعندما حضرت راودها عن نفسها فرفضت وحاولت الهرب، ضربها على عينها وخنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.