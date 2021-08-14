بعد 12 ساعة من الحادث.. العثور على جثتي الشابين الغريقين بشاطئ الزهراء

أعلنت محافظة كفر الشيخ، انتشال جثماني الشابين الغريقين بشاطئ قرية الزهراء بمصيف بلطيم، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، بعد أن قذفت بهما الأمواج على الشاطئ.

وقررت نيابة البرلس تسليم الثمانين لأسرتيهما لدفنهما بمقابر أسرتيهما، لعدم وجود شبهه جنائيه في حادث الغرق.

وكان أهالي الغريقين قد ناشدوا اللواء جمال نورالدين محافظ كفرالشيخ وغواصى الخير بالبرلس، وهي حمدي قاسم وسمير مهيأ ولطفي السماحي ومحمد بركات وغيرهم من غواصين الخير، التدخل لمساعدتهم في انتشال جثتين لشابين غريقنين بشاطئ الزهراء بجوار قرية الحماد بعد مصيف بلطيم، حيث غرقا وقت المغرب أمس الجمعة في نفس المكان الذي يبعد عن شاطئ مصيف بلطيم بمسافة 2 كيلو متر.

الغريقان من الدقهلية وكفر الشيخ

وقال الأهالي إن الشابين الغريقين هما أحمد حمادة السيد بهبل محروس، 20 عاما، من بني عبيد دكرنس بمحافظة الدقهلية، ومحمد السيد نجاح عقل، 16 سنة، من قرية المنشية الجديدة كوبري عزام التابعة لمركز بلطيم، حيث نزلا للاستحمام في هذا المكان وغرقا فيه لوجود دوامات شديده بالمنطقة، ولم يتم العثور على جثتيهما في أعماق المياه.

وظل الأهالي على الشاطئ حتى جرى العثور على الجثتتين بعدما قذف الأمواج الهائج بهما إلى الشاطئ وسط ذهول الجميع، ودون تدخل من الغواصين، وتسليمهما لأسرتيهما لدفنهما بمقابر الأسرتين بعد أن صرحت النيابة بذلك.