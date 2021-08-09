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انتشال جثمان غريق الإسكندرية.. قصد الشاطئ للتنزه فعاد في نعش

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كيرلس مجدى
11:28 ص | الإثنين 09 أغسطس 2021
غريق شاطئ الزراعيين

غريق شاطئ الزراعيين

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بمعاونة فريق غواصين الخير بالإسكندرية، جثمان غريق الإسكندرية الذي لقى مصرعه أمس بشاطئ الزراعيين الخاص المجاور لشاطئ النخيل غرب الإسكندرية.

وتبين أن الغريق شاب يبلغ من العمر 16 سنة، جرى انتشال جثته، فجر اليوم، بعدما لاقى تعاطفا كبير كونه أحد أبناء القاهرة الذين أتوا إلى الإسكندرية للتنزه فعاد إلى موطنه محمولاً في نعش.

تفاصيل انتشال جثة غريق الإسكندرية

وقال الكابتن إيهاب المالحي قائد فريق غواصين الخير بالإسكندرية، إنه ورد إليهم بلاغ بغرق شاب يدعى خالد محمد علي، 16 سنة بشاطئ الزراعيين الخاص المجاور لشاطئ النخيل غرب الإسكندرية.

وأضاف المالحي لـ«الوطن»، أن فريق غواصين الخير شارك في عمليات البحث عن الشاب القاهري الذي جاء إلى الإسكندرية من أجل التنزه ولقي مصرعه غرقا، لافتاً إلى انتشال جثمان الغريق بعد ظهوره على سطح المياه فجر اليوم.

خطورة النزول في شواطئ العجمي 

يأتي ذلك في ظل تحذير الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية من خطورة النزول للشواطئ المفتوحة ذات المواجهات الواسعة مثل شواطئ العجمي، مع التشديد على تجنب مخالفة نزول مياه البحر بعد الغروب والتي تشكل خطرا داهما لانعدام الرؤية، فيما طالبت المصطافين بالاستجابة لتعليمات فرق الإنقاذ بشكل تام حفاظا علي حياتهم، وإخلاء مياه البحر متي طلب منهم ذلك.

 

 

 

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