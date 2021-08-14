لقاء سويدان عن تجسيد دور «جليلة العالمة»: مختلف عن هند رستم

عبرّت الفنانة لقاء سويدان، عن سعادتها لتجسيد شخصية «جليلة العالمة» فى العرض المسرحى «سيد درويش»، والغناء وتقديم استعراضات على خشبة المسرح بصحبة الفنان ميدو عادل الذى لعب دور فنان الشعب سيد درويش.

لقاء سويدان عن «جليلة العالمة»: ست طموحة

وأضافت سويدان في تصريحات لـ«الوطن»، أنه عن تجسيدها شخصية «جليلة العالمة» الراقصة التي عشقها سيد درويش وتزوجها بالمسرحية التي تحمل اسم فنان الشعب، فإن «جليلة» إنسانة طموحة عاشقة للفنان سيد درويش لأقصى درجة ولكنها أيضًا كانت عاشقة لفنها جدًا.

وتابعت: «أنا حبيت هذه الشخصية جدًا وعملت لها روح حلوة وإنها تكون خفيفة الظل والحركة ترقص وتغني على المسرح، وقرأت كثيرًا عن «جليلة» وتبين لى أنها لقبت بـ«جليلة شعللة» التي تدخل الأفراح لإحياءها و«تشعللها» وسُميت بـ«الوابور» الذي يُحرك الفرح ويولعه، كما عرفت بـ«أُم رُكب» لكثرة حركتها.

سويدان: رفضت مشاهدة فيلم «سيد درويش» خوفًا من التأثر بهند رستم

واستطردت: «استقيت معلوماتي عن الشخصية من التاريخ ولم أشاهد فيلم سيد درويش، حتى لا أتأثر بالفنانة الكبيرة هند رستم التي قدمت شخصية جليلة بالفيلم، وذلك حتى لا يتم وضعي في مقارنة معها: «أنا لا يمكن أقارن بها طبعًا هى فنانة عظيمة ولكن أنا أخدت الدور بطريقتي لحتة تانية مختلفة».

يشار إلى أن مسرحية «سيد درويش» تحكى قصة صعود ومعاناة الفنان الراحل سيد درويش وعشقه للغناء والتلحين وسفره إلى سوريا وعودته مرة أخرى لمصر حتى وفاته المفاجئة وهو في الثلاثينيات من عمره، من خلال عمل غنائي استعراضي يتضمن عدد من أغنياته منها «قوم يا مصري، أهو ده اللي صار».

وتضم مسرحية «سيد درويش» عدد من النجوم منهم: ميدو عادل، لقاء سويدان، سيد جبر، رشا سامي، تأليف سيد إبراهيم، إخراج أشرف عزب.

وفيلم «سيد درويش» عرض عام 1966 بطولة كرم مطاوع، الذى جسد شخصية فنان الشعب، بينما لعبت الفنانة هند رستم دور جليلة العالمة، من إخراج أحمد بدرخان، سيناريو وحوار محمد مصطفى سامي وسامي داود.