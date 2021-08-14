إنجاز لم يتحقق في 38 عاما.. 1.3 مليون شقة بنتها الدولة للقضاء على العشوائيات خلال 6 سنوات

مع تطور الزيادة السكانية في مصر، بداية من القرن العشرين، زادت معها مشكلة العشوائيات وانتشار المناطق العشوائية في مصر، والتي كانت تقف عائق أمام التطوير، حتى إتجهت الدولة المصرية، للقضاء على العشوائيات، وتطوير المناطق غير المخططة وغير الآمنة، وتوفير وحدات سكنية عدة، لينتقل إليها المواطنون من سكان العشوائيات، لعيش حياة كريمة آدمية آمنة.

الزيادة السكانية في مصر

ووفقا لرئيس الحكومة، الدكتور مصطفى مدبولى، شهدت مصر زيادة سكانية، على مر تاريخها، منذ بداية القرن العشرين، حيث سجل عدد سكان مصر، خلال عام 1900، نحو 9 ملايين نسمة، ثم أصبح عدد السكان خلال عام 1950، 19 مليون نسمة، ليتطور الرقم ويسجل 65 مليون نسمة في عام 2000، حتى سجل عدد السكان خلال هذا العام 2021، 102 مليون نسمة.

مشكلة العشوائيات في مصر

مع زيادة السكان، لجأ البعض من المواطنين إلى الإسكان غير المخطط وغير الآمن، والذي كان سببا وراء ظهور المناطق العشوائية بشكل كبير داخل مدن ومحافظات مصر، لحين جاءت خطة الدولة، للقضاء على العشوائيات، وتوفير حياة كريمة آمية للمواطنين.

وقررت الدولة عام 2015، وضع خطة لتطوير العمران القائم، وتحسين جودة الحياة في الريف والحضر، والتي تشمل تطوير العشوائيات، تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، وتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، بجانب تنفيذ المدن الجديدة.

وعليه استطاعت الدولة خلال 6 سنوات، بناء عدد من الوحدات السكنية، تعادل ما جرى تنفيذه خلال 38 عاما، منذ عام 1976 وحتى عام 2013، بتكلفة نحو 600 مليار جنيه، وهي بنسبة 10 % من إجمالي استثمارات الدولة.

وشهدت الفترة ما بين عام 1976 حتى عام 2005، أي 30 سنة، تنفيذ 1.2 مليون وحدة سكنية، بينما شهدت الفترة ما بين عام 2005 وحتى عام 2013 أي 3 سنوات، تنفيذ نحو 383 ألف وحدة سكنية، فيما شهدت الفترة ما بين عام 2015 وحتى العام الجاري 2021، أي 6 سنوات، تنفيذ نحو 1.3 مليون وحدة سكنية.