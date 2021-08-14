القصة الكاملة.. التمثيل بجثة سائق «توكتوك» بعد ذبحه بالمحلة

أقدم مجهولون علي استدراج سائق «توكتوك» في العقد السادس من عمره، وسط الزراعات، وقاموا بذبحه بغرض سرقة المركبة التي يعمل عليها، ثم قاموا بالتمثيل بجثته، قبل إلقائها في ترعة «عمير»، بقرية «محلة أبو علي»، دائرة مركز المحلة بمحافظة الغربية، وتم الدفع بقوات الإنقاذ النهري لانتشال الجثة، وتم التحفظ على جثمان السائق لحين تحديد هويته، وتحت تصرف النيابة العامة، التي بدأت التحقيق في الواقعة، وهي ليست الأولى في جرائم السرقة بالإكراه بمركز المحلة.

الجناة ذبحوا المجني عليه وألقوا جثته في الترعة

وأصدر المستشار عماد سالم، المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية، توجيهاته إلى رئيس نيابة مركز المحلة، بفتح تحقيق عاجل في واقعة ذبح سائق «توكتوك»، والتمثيل بجثته وإلقائها في مياه الترعة، من خلال تشكيل فريق من الطب الشرعي وخبراء الأدلة الجنائية بالانتقال إلى موقع الحادث، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية.

تشكيل فريق من الطب الشرعي لمناظرة الجثة

كما شدد المحامي العام في طنطا في تعليماته إلى مساعديه، على ضرورة سماع أقوال شهود العيان بمحيط موقع الحادث، وأقارب السائق الضحية، فضلاً عن تفريغ كاميرات مراقبة في كافة المحلات والمنازل المجاورة لموقع الحادث، وسرعه تحريات المباحث حول الحادث، وضبط المتهمين مرتكبي الواقعة، وتم تشكيل فريق من الطب الشرعي لمناظرة الجثة وبيان أسباب وملابسات وفاة المجني عليه.

تمشيط أمني عن «توكتوك» وسماع شهود عيان للحادث

وتكثف الأجهزه الأمنية بمديرية أمن الغربية من جهودها، تحت إشراف اللواء ياسر عبد الحميد، مدير المباحث الجنائية، والعقيد خالد عبد الفتاح، رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة، لتحديد هوية الجناة وسرعه ضبطهم لتقديمهم للعدالة في أسرع وقت، فضلاً عن إجراء تمشيط أمني كامل للبحث عن مركبة «توكتوك»، التي قام الجناة بسرقتها بعد قيامهم بقتل المجني عليه، وسماع أقوال شهود عيان للحادث.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطاراً من اللواء ياسر عبد الحميد، مدير مباحث المديرية، إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد بالعثور على جثة المدعو «وحيد أ.»، 54 سنة، سائق «توكتوك»، ملقى جثمانه وبه طعنات ذبح حول رقبته، في مياه قرية «عمير»، واختفاء مؤكية «توكتوك» خاصة به.

وعلى الفور، وجه مدير الأمن بتشكيل فريق بحث جنائي لكشف ملابسات الواقعة، كما تم الدفع بسيارة إسعاف لنقل جثة المجني عليه إلى مستشفي سمنود.

وأفاد شهود عيان من أهالي القرية بأن مجهولين ملثمين استدرجا المجني عليه، بحجة توصيلهما بمركبة «التوكتوك» الخاصة به، وعند وصولهم إلى منطقة زراعية، قاموا بذبحه والتمثيل بجثته، كما استولوا على متعلقاته الشخصية والمركبة، وألقوا بالجثة في الترعة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، حيث أمرت بتشريح الجثة، والتصريح بدفنها وتسليمها إلى ذويها بعد ورود تقرير الصفة التشريحية.