الداخلية تطلق حملات مكثفة بمحيط المقاهي لضبط مروجي ومتعاطي المخدرات

أفادت وزارة الداخلية بأنه استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها وبخاصة ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية من مروجى ومتعاطى المواد المخدرة وإحباط المحاولات غير المشروعة لتلك العناصر الإجرامية للإضرار بالمجتمع المصرى، وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى «الأمن الوطنى والأمن العام» والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة، عدة حملات أمنية مُكبرة.

وأوضحت الوزارة، أن تلك الحملات استهدفت ضبط مروجى ومتعاطى المواد المخدرة بكافة أنواعها بمحيط المقاهى والكافيتريات على مستوى الجمهورية «خلال ثلاثة أيام»، حيث أسفرت جهودها عن ضبط 31 قضية متنوعة، بلغ عدد المتهمين فيها 35 متهماً، وبحوزتهم، كمية من مخدر الحشيش، وزنت (6.580 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين، وزنت (1.360 كيلو جرام)، كمية من مخدر البانجو، كمية من مخدر آيس، كمية من مخدر الإستروكس، كمية من الأقراص المخدرة.

كما تم ضبط «مبالغ مالية – فرد رصاص - عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة - 34 هاتف محمول – سيارتين و 5 دراجات نارية - 8 قطع سلاح أبيض – 3 ميزان»، مشيرة إلى أن تلك الحملة لاقت استحسان ورضاء المواطنين لاستشعارهم بالأمن والأمان، بينما يجرى استمرار الحملات الأمنية لاستهداف وضبط العناصر الإجرامية من مروجى المواد المخدرة.