فيديو.. «الجابري» يفاجئ هاجر الشرنوبي بخاتم الخطوبة

أعلنت الفنانة الشابة هاجر الشرنوبي، خطبتها وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حيث ظهر الشاب أحمد الجابري «راكعا» ليقدم لها خاتم الخطبة على أنغام أغنية «تتجوزيني».

هاجر تتفاجأ بشاب يحمل «خاتم الخطوبة»

ويظهر فى مقطع الفيديو الذى نشرته «الشرنوبي»، أن الفنانة تفاجأت بتقديم الشاب خاتم الخطوبة لها بينما كانت تقف أمام تورتة عيد ميلاد وتستعد لإطفاء الشمع، وذلك وسط «صراخ أصدقاءها»، حيث جلس الشاب أرضًا على إحدى قدميه وأمسك يديها وساعدها في ارتداء الخاتم.

وعلقت الشرنوبي، على الفيديو قائلة: «أحمد الجابري أحلى مفاجأة، بجد شكرًا أبويا الروحي، مش عارفة أقولك ايه ربنا يخليك ليا»، لتنهال تعليقات المتابعبن عليها لتهنئتها بالخطوبة متمنين لها حياة زوجية سعيدة.

وشاركت الفنانة هاجر الشرنوبي مؤخرًأ في مسلسل سكن البنات، الذي جمع عدد من النجوم أبرزهم منة فضالي، منذر رياحنة، وفاء عامر، إلهام عبدالبديع، أيتن عامر، حجاج عبدالعظيم، تأليف أحمد صبحي، إخراج محمد النقلي.

كما شاركت في عدد من الأعمال الفنية التى تتجاوز الـ40 عمل منها: «هجمة مرتدة»، و«كوفيد25»، و«الوجه الآخر»، و«بنت القبايل»، و«بخط الإيد»، و«ليالينا 80»، و«حواديت الشانزلزيه»، و«بلا دليل»، و«طلعت روحي»، و«نسر الصعيد».