آخر أخبار حرائق غابات الجزائر: إخماد 43 حريقا في 20 ولاية خلال 24 ساعة

كشفت وحدات الحماية المدنية الجزائرية عن آخر تطورات محاولات إخماد حرائق غابات الجزائر خلال الـ24 ساعة الأخيرة، موضحة أنه تم إخماد 43 حريق غابة على مستوى 20 ولاية، ففى ولايات: تيزي وزو أخمدة 10 حرائق، وبجاية 4 حرائق، جيجل 7 حرائق، الطارف 5 حرائق، البويرة حريق، سوق أهراس 3 حرائق، سطيف حريقين، تبسة حريق، برج بوعريريج حريقين، البليدة 4 حرائق، عنابة حريق، عين الدفلى 1 حريق، وولاية تيسمسيلت حريقين.

تجنيد إمكانات هائلة لإخماد حرائق غابات الجزائر

وأشارت الحماية المدنية الجزائرية إلى أنه للوقوف على إخماد هذه الحرائق تم تجنيد إمكانيات مادية وبشرية هائلة تتمثل في 7500 عون حماية مدنية، 490 شاحنة إخماد بالإضافة إلى 03 مروحيات هيلكوبتر من المجموعة الجوية للحماية المدنية و5 مروحيات للجيش الوطني الشعبي و كذا طائرتين كنادير، حيث قامت مروحيات المجموعة الجوية للحماية المدنية والجيش الوطني الشعبي بـ235 عملية قذف الماء بالإضافة 172 عملية قذف الماء لطائرتين كنادير عبر ولايات تيزي وزو، بجاية وولاية جيجل.

وتابعت: تتواصل جهود الحماية المدنية لاخماد 29 حريق عبر 13 ولاية بنحو: تيزي وزو بواقع 7 حرائق، وبجاية 5 حرائق، وجيجل 4 حرائق، والطارف 4 حرائق، وسطيف حريقين، وحريق بكل من ولايات عنابة، قالمة، عين الدفلى، البويرة، تبسة، تيارت وولاية المدية.