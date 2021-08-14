حرائق غابات الجزائر.. بطولات وأوجاع في «صور»

تصدرت أزمة حرائق غابات الجزائر عناوين أخبار غالبية القنوات والصحف العربية خلال الأيام القليلة الماضية، بسبب شدتها واستمرارها وصعوبة التعامل معها، وما ذكرته السلطات الجزائرية عن أنها تمت «بفعل فاعل»، وما نتج عنها من خسائر كبيرة مادية وبشرية، لاسيما بعد أن قارب عدد القتلى بسببها نحو 70 قتيلا، بينهم قرابة 30 عسكريا، ارتبط كل شهيد منهم ببطولات وقصص ومآسي إنسانية، وهي القصص التي تحكيها ببلاغة الصور التي تصدرت القنوات ووكالات الأنباء والمواقع الإخبارية.