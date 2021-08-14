تفاصيل برنامج الكتابة القديمة للأطفال بالمتحف المصري: مدته شهر

قالت الدكتورة شيرين أمين المشرف العام على متحف الطفل بالمتحف المصري في التحرير، إنَّ برنامج الذي أعده المتحف للأطفال في الصيف يستهدف إلقاء الضوء على الكتابة القديمة، موضحةً أنَّه من أهم برامج المتحف القائمة منذ عدة سنوات، لكنه توقف في فترة جائحة كورونا.

وأضافت المشرف العام على متحف الطفل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أشرف مقدمة برنامج «8 الصبح»، الذي يعرض عبر شاشة «dmc»: «أكثر من مدرسة شاركت معنا في البرنامج، وهو من البرامج المقدمة في المتحف المصري التي تلقي الضوء على جوانب مختلفة من الحضارة المصرية القديمة»، لافتةً إلى أنَّ برنامج التعرف على الكتابة القديمة عبارة عن كورس مدته شهر واحد، يتم التركيز فيه على الخط الهيروغليفي.

وتابعت: «نلقي الضوء على موضوعات حضارية مختلفة من خلال الجولة التي نقدمها، فالبرنامج عبارة عن ساعتين في اليوم الواحدة، عبارة عن جولة إرشادية في المتحف المصري، حيث يتعرف الطفل على الكتابة وأدوات الكاتب والألوان، ونصحح المفاهيم الخاطئة عن الحضارة المصرية القديمة مثل أن حجم المصريين كان أكبر من الحجم الطبيعي».

وأردفت أنَّ الدولة تشهد إلقاء الضوء على النظام الإداري للدولة المصرية القديمة، لافتةً إلى أنَّ البرانمج يشهد عقد ورشة تدريبية في المتحف المصري، كما أن البرنامج سيتمّ تكراره، وأن التقديم ممكن من خلال الصفحة الرسمية للمتحف المصري: «على حسب الإقبال سوف نقرر البرنامج للأطفال من 6 سنوات إلى 8 سنوات، كما نقدم برنامجًا للأطفال من سن 9 سنوات إلى 11 سنة عن الرسم في مصر القديمة».