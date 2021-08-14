«الأوقاف» تعلن أسماء خطباء المكافأة الجدد على بند التحسين بالبحيرة

وافقت وزارة الأوقاف على اختيار 22 خطيبًا على بند التحسين (نظام الأجر مقابل عمل) الذين اجتازوا المقابلة بنجاح من محافظة البحيرة، ونشرت الوزارة أسماء خطباء المكافأة، والمديرية التابع لها كالتالي:

1. محمد كامل منصور عبد القوي الشاعر - البحيرة.

2. محمد محمود السيد عبد الله - البحيرة.

3. محمود زيدان حسن هنداوي النجار- البحيرة.

4. محمد خليل إبراهيم حمود - البحيرة.

5. محمد صلاح أمين الحاج علي - البحيرة.

6. محمد عبد الرافع عبد الباسط محمد عمارة - البحيرة.

7. محمد عبد الباسط صالح غازي - البحيرة.

8. محمود عطية عبد الستار سعد الجنبيهي - البحيرة.

9. نصر سعيد حسن جادو- البحيرة.

10. محمد عبدالمنصف محمد محمود أبو دنيا - البحيرة.

11. محمد عبدالمنعم عبدالفتاح إبراهيم - البحيرة.

12. محمد هشام عبدالله معوض - البحيرة.

13. إبراهيم محمد أحمد محمود دحريج - البحيرة.

14. محمد فوزي كامل الشامي - البحيرة.

15. محمود محمد السيد السيد الريوي - البحيرة.

16. محمد يوسف محمد محمد جاد - البحيرة.

17. مصطفى صابر شحاتة معروف - البحيرة.

18. طه إبراهيم إبراهيم طه محمد - البحيرة.

19. محمود إبراهيم حامد أحمد عوض - البحيرة.

20. محمود الشحات مبروك أبو الخير - البحيرة.

21. محمود حمدان عبدالسلام المنشاوي - البحيرة.

22. مصطفى كامل إبراهيم موسى - البحيرة.

ووجهت وزارة الأوقاف، المديرية التابعين لها اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع كل من الوكيل الدائم، ورئيس القطاع الديني، لتسليمهم العمل بنظام الأجر مقابل عمل، وفق الخطة المعتمدة لذلك.

وكانت قد عقدت وزارة الأوقاف، اختبارات للخطباء على بند التحسين من خريجي إحدى الكليات التالية: (أصول الدين، الدعوة الإسلامية، الدراسات الإسلامية والعربية بنين، الشريعة والقانون بشعبتيها، القرآن الكريم، اللغة العربية، اللغات والترجمة قسم الدراسات الإسلامية جميع اللغات، التربية شعب الدراسات الإسلامية، اللغة العربية – الإنجليزية - الفرنسية) بمسجد النور بالعباسية.