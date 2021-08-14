«مبادرة 7 الصبح».. مراكز كفر الشيخ تعد روادها بأوقات رياضية سعيدة

نظمت مديرية الشباب بكفر الشيخ مبادرة 7 الصبح الرياضية تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتوجيهات الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، وإشراف رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، إيمان عبد الجابر، ومدير عام الإدارة العامة للبرامج البدنية بالوزارة ،الدكتور عبادة الجزار.

وأكد محروس، أن شباب المحافظة يمكنهم الاستمتاع بأوقات رياضية مختلفة ومتنوعة مع المبادرة الصباحية من خلال التواصل مع مسؤولي مراكز الشباب على مستوى المحافظة في مختلف الألعاب، سواء كانت المشاركة من أرض الملعب أو من البيت عبر زووم تحت شعار: "رياضة 7 الصبح من مصر بلدنا الحلوة العب رياضتك وزود مناعتك"، مشيرا إلى أنه ستتم ممارسة الألعاب الرياضية المتنوعة على الملاعب والصالات الرياضية بمراكز الشباب ، مع تواجد المدربين المتخصصين في استقبال أعضاء مراكز الشباب مع استمرار تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من انتشار فيروس كورونا .

وأضاف محروس: شارك اليوم بالمبادرة أبطال مراكز شباب سيدي سالم "الخوالد، أصف، كفر تيدا ، الحدادي من أرض الملعب، وأعضاء مراكز شباب الريا المثلث، الضبعة، الوزارية، المصطفى، أبو مصطفى" عبر تقنية زووم وبث مباشر على صفحة الربط الإلكتروني مباشرة، والمبادرة تحت إشراف عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للشباب ،وصبحى عبد العزيز ،مدير الإدارة العامة للشباب، وعبد الفتاح الوكيل، منسق المبادرة بالمحافظة، 7 الصبح دعوة لتشجيع الشباب على اتخاذ الرياضة أسلوب حياة والترويض في الهواء الطلق.