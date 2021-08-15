«إكساد» توصي باستخدام أوراق التين الشوكي كعلف للماشية

أوصى المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة «إكساد»، باستخدام نبات التين الشوكي كعلف للماشية، موضحاً أن التين الشوكي أو ما يعرف علمياً بالصبار، يمكن أن يعطي أوراقاً كثيرة في السنوات الممطرة، ويعطي ثماراً كثيرة في السنوات الجافة، وبذلك يكون نافعاً أكثر بالنسبة للماشية، لأنه في سنوات الجفاف يقل التين والعلف، ويمكن أن يحل محل المواد العلفية، وهو ما يسهم في خفض انبعاثات الغازات التي تؤدي إلى ظاهرة الاحتباس الحراري.

وأوضح التقرير أنه نتيجة لظروف الجفاف والحاجة الملحة للعلف الأخضر في تغذية الحيوانات الزراعية، كان لابد من إيجاد بدائل علفية خضراء تؤمن التغذية المناسبة، وتقديم الطاقة للنمو والإنتاج بدلاً من الشجيرات الرعوية التي تغطي احتياجات التغذية ولكن احتياجاتها المائية كبيرة جداً، وهذا يتناقض مع ظروف الجفاف التي تحل بالعالم هذا الصيف.

تقرير: التين الشوكي يساعد على تسمين الماشية

وتابع التقرير أن التين الشوكي يساعد على تسمين الماشية إذا قُدم كعلف لأنه يقضي على طفيليات الأمعاء ويساعد على زيادة عملية الهضم في الأمعاء، بسبب المادة الهلامية الناتجه عنه والتي تزيد من نسبة الامتصاص.

ولفت إلى أن استخدام التين الشوكي علفاً يساعد على خفض استهلاك الماء من قبل الحيوانات في فترات الجفاف وفصل الصيف، إذ أشارت البحوث إلى أن استهلاك الأغنام للمياه ينخفض الى الصفر عندما تصل كمية العلف المتناولة إلى نحو 300 جرام وزناً جافاً من الصبار يومياً.

استخدام التين الشوكي كعلف في الأوقات الجافة

وأكد التقرير أن التين الشوكي لا يمكن أن يكفي كعلف لوحده، وبالتالي لابد من إضافته كمادة غذائية مالئة، مثل القش والتبن المعامل بالنيتروجين، كما أنه يمكن تشكيل مكعبات علفية من مخلفات ثمار التين الشوكي غير الصالحة للتسويق.

كيف يمكن استغلال التين الشوكي كعلف للماشية

وتقدر مكعبات ثمار التين الشوكي بنحو 0.6% وحده علفية وعند تقديم المكعبات العلفية المصنعه من ثمار الصبار يجب توفير كمية من العلف المركز تقدر بنحو 50 إلى 75% بالإضافة إلى خفض كلفة التغذية بنسبة 20% بالنسبة للمجترات الصغيرة من الأغنام والماعز وتقدم للحيوانات بعد رجوعها من المرعى، وتقدر الكميات المستهلكة من المكعبات العلفية المصنعة من ثمار التين الشوكي يوميا بـ250 إلى 350 جراما بالنسبة للأغنام والماعز، و600 جرام إلى 800 جرام للأبقار المحلية، و300 جرام للأبل.