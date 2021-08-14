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محمود مسلم

4 نواب في الكونجرس يغردون لدعم مصر: فخورون بشراكتنا الاستراتيجية

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ثروت منصور
03:32 م | السبت 14 أغسطس 2021
أرشيفية

أرشيفية

أكد عدد من نواب الكونجرس الأمريكى، الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، قائلين: «إن الولايات المتحدة ومصر تتمتعان بعلاقة طويلة الأمد تعود إلى أكثر من 40 عامًا، تعزز شراكة البلدين».

وقال نائب الكونجرس الأمريكي، غاي ريشينثالر، إن الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر تعد ضرورية لمحاربة تنظيم داعش، ومواجهة التهديدات المعادية في البحر الأبيض المتوسط.

وأضاف النائب الأمريكي في تغريدة على «تويتر»: «بصفتي جنديًا مخضرمًا في البحرية، أنا فخور برؤية الولايات المتحدة ومصر يعملان معًا الشهر المقبل لتعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط».

ومن جهته، قال النائب آندي بار، إن الولايات المتحدة ومصر تتمتعان بعلاقة طويلة الأمد تعود إلى أكثر من 40 عامًا، تعزز شراكة البلدين في السلام والاستقرار في المنطقة، من البحر الأحمر إلى قناة السويس إلى أمن سيناء.

وتابع النائب الأمريكي في تغريدة: «يسعدني أن أرى القوات البحرية الأمريكية والمصرية تعمل معًا من أجل الحفاظ على المياه الدولية آمنة، خاصة في وقت تواجه فيه سفن الشحن تحديات أمنية متزايدة».

من جانبه أكد النائب، جوس بيليراكيس، أن العلاقة الأمنية الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر تلعب دورًا رائدًا في مكافحة الإرهاب والأمن الإقليمي وجهود مكافحة انتشار التطرف.

وأوضح النائب الأمريكي في تغريدته: «في الآونة الأخيرة، ساعدت مصر في التفاوض على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، ما منع صراعًا أوسع في الشرق الأوسط».

وقال النائب تشاك فليشمان: «قبل شهرين، منعتا مصر والولايات المتحدة اندلاع صراع كبير في الشرق الأوسط بيم حماس واسرائيل، وكل يوم، لدى مصر قناة السويس، التي تسمح للسفن بالعبور لتساعد في دعم جهود مكافحة الإرهاب».

واختتم النائب قوله: «بإنه كعضو في تجمع أصدقاء مصر، فإنه فخور بدعم شراكة الولايات المتحدة مع مصر لوقف الإرهاب وحماية المواطنين في الداخل والخارج».

يشار إلى أن تغريدات النواب الأمريكيين تأتى ردا على تغريدة نشرها السفير المصري في واشنطن معتز زهران، تفيد بأن الغالبية العظمى من أعضاء الكونجرس  يقفون مع مصر بحزم في رفض الانخداع بالأكاذيب التي يروجها أشخاص ينتمون إلى منظمة إرهابية لها سجل معروف في نشر الكراهية والتحريض على العنف.

 

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