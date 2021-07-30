بـ2.1 مليار دولار: الكونجرس يصادق على تشريع لتشديد حماية الكابيتول

صادق «الكونجرس» الأمريكي على تشريع طارئ لتشديد الإجراءات الأمنية لحماية مبنى «الكابيتول» وزيادة عدد تأشيرات الدخول للأجانب الذين تعاونوا مع القوات الأمريكية في أفغانستان، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ومن المتوقع أن يوقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على التشريع الذي نص على تخصيص 2.1 مليار دولار لدفع رواتب عناصر الشرطة الذين يضمنون حماية مبنى «الكابيتول» والإجراءات الأمنية الأخرى التي تحدث المشرعون عن ضرورة اتخاذها في أعقاب اقتحام الكابيتول من قبل أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب في 6 يناير الماضي، ما خلف 5 قتلى.

مجلس النواب يقر التشريع بـ416 صوتا مقابل رفض 11

وصادق مجلس الشيوخ على التشريع بالإجماع، أمس الخميس، وأقره مجلس النواب بـ416 صوتا مقابل رفض 11.

ونص التشريع على تمويل الإجراءات الخاصة بمنح مزيد من التأشيرات للأجانب، معظمهم المترجمون الأفغان، الذين تعاونوا مع القوات الأمريكية في أفغانستان.

وتوصل الجمهوريون والديمقراطيون في مجلس الشيوخ لاتفاق بشأن التشريع الأسبوع الماضي، بعد نحو شهرين من رفض الجمهوريين في مجلس الشيوخ تمرير تشريع مماثل سابق كان ينص على تخصيص 3.7 مليار دولار لحماية الكابيتول.

ووصلت في وقت سابق، أول مجموعة من المترجمين الأفغان إلى فرجينيا الأمريكية، وقالت قناة «العربية» الإخبارية، إن أكثر من 200 متعاون أفغاني سيتم فرزهم في قاعدة «فورت لي» التابعة لسلاح البر الأمريكي بولاية فرجينيا الواقعة على ساحل المحيط الأطلسي للولايات المتحدة.