أخبار الطقس غدا.. شديد الحرارة على كافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 37

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، التابعة لوزارة الطيران المدني عن تفاصيل حالة الطقس غدا الأحد في بيان رسمي لها، ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد أنه من المنتظر أن يسود غدا طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، شديد الحرارة رطب على السواحل الشمالية، كما أنه من المتوقع أن يكون هناك ارتفاع في نسبة الرطوبة وزيادة في درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بنسبة 2 إلى 4 درجات.

أخبار الطقس غدًا

وأوضح خبراء الأرصاد أنه من المتوقع أن يكون هناك انتشار للشبورة المائية في الساعات الأولى من الصباح الباكر، وتكون تلك الشبورة على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية تزيد الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، جنوب سيناء، وجنوب البلاد على فترات متقطعة، الأمر الذي يؤدي لانخفاض نسبة الرطوبة ليلًا.

الظواهر الجوية المتوقعة غدًا

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون حالة الطقس فيه معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح بين 1.5 و 2.5 متر، وتكون حركة الرياح به شمالية غربية، أما عن حالة البحر المتوسط فتكون حالة الطقس به معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1 و1.75 متر، وتكون حركة الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا في مصر

القاهرة 37 26

الإسكندرية 32 26

وادي النطرون 35 25

طنطا 37 25

شبين الكوم 37 26

دمنهور 33 25

بلطيم 34 26

مطروح 31 25

السلوم 32 25

سيوة 37 24

بورسعيد 33 27

دمياط 32 26

الزقازيق 37 26

المنصورة 36 25

الإسماعيلية 38 25

السويس 37 25

العريش 34 25

رفح 34 24

رأس سدر 40 25

نخل 36 22

نويبع 38 29

طابا 36 27

كاترين 32 19

الطور 36 25

شرم الشيخ 40 29

الغردقة 39 28

مرسى علم 36 29

الفيوم 38 26

بني سويف 38 26

المنيا 39 25

أسيوط 39 26

سوهاج 50 26

قنا 41 27

الأقصر 42 27

أسوان 43 28

إدفو 43 28

أبوسمبل 42 26

الوادي الجديد 42 26

شلاتين 38 28

أبو رماد 39 28

حلايب 36 29

رأس حدربة 37 29.